Kh-101 không được thiết kế để đạt tốc độ siêu thanh. Thay vào đó, Nga lựa chọn cấu hình tên lửa hành trình cận âm, tập trung vào tầm bay, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và khả năng duy trì hành trình ổn định. Cách tiếp cận này thể hiện rõ trong hình dáng khí động học của vũ khí.

Tên lửa có chiều dài khoảng 7,45 m, đường kính thân khoảng 0,51 m và sải cánh khoảng 4,3 m.

Thân dài, tương đối hẹp giúp giảm lực cản khi bay, trong khi hệ thống cánh được thiết kế để tạo lực nâng cần thiết cho hành trình kéo dài.

Các cánh lớn được triển khai sau khi tên lửa rời máy bay mang phóng, giúp vũ khí chuyển sang trạng thái bay ổn định.

Khác với tên lửa đạn đạo, Kh-101 không bay theo quỹ đạo vọt lên cao rồi lao xuống mục tiêu.

Nó duy trì hành trình trong khí quyển nhờ lực nâng khí động học và động cơ phản lực cánh quạt.

Cấu hình này cho phép tên lửa điều chỉnh hướng bay trong quá trình tiếp cận mục tiêu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một quỹ đạo cố định.

Một đặc điểm đáng chú ý là thiết kế giảm bộc lộ trước radar. Thân tên lửa sử dụng các đường nét và vật liệu được cho là nhằm hạn chế tín hiệu phản xạ radar.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Kh-101 hoàn toàn tàng hình. Khả năng phát hiện còn phụ thuộc vào kích thước mục tiêu, độ cao bay, góc quan sát, địa hình và đặc tính của từng hệ thống radar.

Thiết kế khí động học cũng gắn liền với yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu. Với tốc độ hành trình cận âm, Kh-101 có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không phải tiêu hao lượng nhiên liệu lớn như một phương tiện bay tốc độ cao.

Đây là yếu tố quan trọng đối với tên lửa có khối lượng phóng khoảng 2,3-2,4 tấn.

Tên lửa còn được thiết kế để hoạt động ở nhiều độ cao khác nhau. Trong một số giai đoạn, nó có thể bay ở độ cao tương đối lớn, sau đó hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu.

Đặc điểm này giúp Kh-101 thay đổi điều kiện quan sát của radar đối phương, dù không bảo đảm khả năng tránh bị phát hiện.

Thiết kế của Kh-101 cho thấy Nga ưu tiên sự cân bằng giữa tầm bắn, khả năng cơ động và độ chính xác.

Đây không phải một vũ khí được tạo ra để thắng trong cuộc đua tốc độ, mà là phương tiện tấn công tầm xa có khả năng duy trì hành trình dài trước khi đánh vào mục tiêu đã xác định.