Thiết kế F-16: Những cải tiến làm thay đổi cách điều khiển tiêm kích

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của F-16 là thiết kế khí động học kết hợp giữa thân và cánh. Phần gốc cánh hòa vào thân máy bay, tạo ra cấu trúc nâng có hiệu quả cao hơn trong một số chế độ bay.

Cánh dạng tam giác cụt có diện tích tương đối lớn, giúp máy bay duy trì khả năng cơ động ở tốc độ cao và mang theo tải trọng lớn vũ khí bên ngoài.

F-16 được thiết kế theo nguyên lý ổn định tĩnh dọc âm. Nói cách khác, nếu không có hệ thống điều khiển hỗ trợ, máy bay có xu hướng khó tự trở về trạng thái cân bằng sau khi bị tác động. Đây là lựa chọn có chủ đích nhằm tăng khả năng phản ứng và cơ động.

Hệ thống điều khiển bay điện tử sẽ liên tục tiếp nhận thao tác của phi công, xử lý dữ liệu cảm biến rồi điều chỉnh các bề mặt điều khiển để giữ máy bay trong giới hạn an toàn.

Ở các phiên bản ban đầu, hệ thống điều khiển bay điện tử sử dụng tín hiệu tương tự, thay vì máy tính số hoàn toàn như những thế hệ nâng cấp sau này.

Dù vậy, đây vẫn là bước tiến quan trọng trong quá trình đưa công nghệ fly-by-wire vào máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt.

Buồng lái F-16 cũng có nhiều điểm khác biệt. Phi công ngồi trên ghế ngả sau, giúp giảm tác động của gia tốc trọng trường khi thực hiện thao tác cơ động mạnh.

Cần điều khiển được đặt bên phải thay vì chính giữa, tạo điều kiện để phi công giữ tay ổn định trong những tình huống chịu gia tốc lớn.

Mái che dạng vòm liền khối giúp mở rộng tầm quan sát, đặc biệt ở hai bên và phía sau.

Một điểm đáng chú ý khác là cửa hút khí đặt dưới thân. Cấu hình này giúp cấp không khí cho động cơ trong nhiều chế độ bay, đồng thời cho phép phần mũi máy bay được bố trí radar và các thiết bị điện tử.

F-16 sử dụng một động cơ, giúp giảm khối lượng, chi phí bảo dưỡng và số lượng hệ thống phụ trợ so với tiêm kích hai động cơ cùng thời.

Máy bay được thiết kế để chịu tải trọng cơ động tới 9G trong giới hạn khai thác quy định. Tuy nhiên, khả năng đạt mức tải trọng này còn phụ thuộc nhiên liệu, vũ khí, độ cao và điều kiện bay.

Sự kết hợp giữa khí động học, điều khiển điện tử và buồng lái tối ưu đã tạo nên đặc trưng của F-16.

Đây cũng là nền tảng để các phiên bản sau mở rộng nhiệm vụ mà vẫn duy trì những ưu điểm cơ bản của thiết kế ban đầu.