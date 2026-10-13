Thiết kế 'chuẩn xanh' cho từng nhóm doanh nghiệp

Bởi chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu đặt lên vai DN, muốn DN chuyển đổi nhanh hơn cần có nguồn lực tài chính đủ hấp dẫn để khuyến khích họ đầu tư. Như vậy Nghị quyết 198 đã mở được một cánh cửa rất quan trọng, việc còn lại là làm sao để chiếc chìa khóa mở cánh cửa ấy không quá phức tạp đối với chính những DN nhỏ và vừa đang cần được hỗ trợ nhất.

Với DN nhỏ và vừa, họ rất quan tâm được giảm bao nhiêu phần trăm lãi suất, nhưng điều quan trọng không kém là “phải đáp ứng những gì để thực sự nhận được hỗ trợ đó”. DN nhỏ và vừa có thể rất muốn đầu tư máy móc tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, tái sử dụng phụ phẩm, giảm chất thải hay số hóa quy trình sản xuất. Nhưng để xây dựng một hệ thống ESG hoàn chỉnh, có dữ liệu môi trường, hệ thống đo lường, báo cáo, nhân sự chuyên trách và hồ sơ chứng minh theo những chuẩn mực cao, thì không phải DN nào cũng đủ nguồn lực thực hiện ngay.

Vì vậy, dù không nên hạ chuẩn xanh, nhưng cần thiết kế con đường đạt chuẩn phù hợp với sức của từng nhóm DN. Nếu một DN nhỏ muốn vay vài tỷ đồng để thay đổi một công đoạn sản xuất giúp giảm điện, giảm nước hoặc giảm chất thải mà phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gần tương đương DN lớn, thì chi phí để chứng minh “xanh” đôi khi lại trở thành một rào cản.

Tôi mong khi chính sách đi vào thực thi sẽ có bộ tiêu chí rõ ràng, dễ đo lường và phân tầng theo quy mô, mức độ chuyển đổi. Quan trọng hơn, DN cần biết trước mình phải làm gì, cung cấp dữ liệu gì và kết quả đầu ra nào sẽ được công nhận n