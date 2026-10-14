Thiệt hại nặng nề tại trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới sau khi trúng hỏa lực của Houthi

Cuộc tấn công ngày 13/10 diễn ra trong bối cảnh giao tranh leo thang giữa lực lượng Houthi (thân Iran) tại Yemen và Ả-rập Xê-út.

Theo các nguồn tin, hoạt động tại khu phức hợp Saudi Aramco ở miền đông Ả-rập Xê-út vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên một số nhân viên đã được yêu cầu làm việc tại nhà.

Một số khâu vận hành đã được chuyển sang các văn phòng toàn cầu, khi đám cháy vẫn tiếp diễn đến tận rạng sáng 14/10.

Khu phức hợp bị tấn công là nơi đặt trung tâm điều hành giúp Saudi Aramco - công ty dầu khí lớn nhất thế giới - giám sát các giàn khoan dầu trên đất liền và ngoài khơi, các nhà máy lọc dầu, trạm xuất khẩu cùng hệ thống đường ống dẫn dầu dài hàng nghìn kilomet.

Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út cho biết trong một tuyên bố, rằng vụ tấn công đêm 13/10 đã gây ra một đám cháy ở quy mô hạn chế.

Đám cháy bùng phát tại tầng 9 thuộc cánh phía nam của tòa nhà văn phòng, sau đó lan rộng giữa các tầng 6 và 10.

Một nguồn tin khác cho biết, ba tầng trên cùng của tòa nhà - nơi đặt văn phòng của Giám đốc điều hành Aramco, ông Amin Nasser - đã bị hư hại nghiêm trọng. Một phần trần nhà bị sập, trong khi cửa sổ và cửa ra vào bị thổi bay.

Khu phức hợp trụ sở Saudi Aramco trước khi bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 14/10, lực lượng Houthi cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Dhahran, sân bay Riyadh và một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Riyadh.

Houthi cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công, kêu gọi "các công ty vận tải biển quốc tế", dân thường và người lao động hãy sơ tán khỏi các sân bay và cơ sở dầu khí của Ả-rập Xê-út.

Lực lượng này tuyên bố, các địa điểm bị đe dọa là những mục tiêu hợp pháp và mô tả các cuộc tấn công của họ là hành động trả đũa cho các cuộc không kích của Ả-rập Xê-út vào Yemen.