Ảnh chụp cây cầu Crimea sau cuộc tấn công của Ukraine trong đêm 16/11/2026. Ảnh: Vladyslav Vlasiuk/X

Theo truyền thông Ukraine ngày 17/11, ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine, đã đăng trên mạng xã hội X hình ảnh cầu Crimea sau vụ tấn công.

Video do các nhà điều tra nguồn tin tình báo nguồn mở (OSINT) đăng đã ghi lại hình ảnh từ camera gắn trên một tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine khi tên lửa này hướng về phía cây cầu Crimea.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cũng xác nhận hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu đều bị đình chỉ. Bộ này cho biết trong một bài đăng trên Telegram: "Các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong".

Bộ Giao thông Vận tải Nga khuyến cáo người lái xe không di chuyển về phía cầu Crimea và theo dõi tình hình hoạt động thông qua các nguồn tin chính thức.

Trong khi đó, bộ phận báo chí của Điện Kremlin thông báo sẽ thành lập Ủy ban Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tấn công cầu Crimea do Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đứng đầu.

Đây là lần thứ hai trong ngày 16/11 cầu Crimea bị các lực lượng Ukraine tấn công.

Cây cầu Crimea dài 19 km, nối vùng Krasnodar của Nga với bán đảo Crimea, bắc qua eo biển Kerch. Cây cầu được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Phần đường bộ được đưa vào sử dụng năm 2018, trong khi dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt bắt đầu hoạt động từ năm 2019.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cây cầu này liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.

Cùng ngày 16/11, Nga cũng phóng tên lửa vào các cây cầu phía Bắc và phía Nam ở thủ đô Kiev bắc qua sông Dnipro.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công của nước này nhằm vào những cây cầu bắc qua sông Dnipro được thực hiện với mục đích làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự và sản xuất vũ khí của Ukraine.