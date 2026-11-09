Thiệt hại bước đầu do mưa, lũ tại Thanh Hóa

Công an xã Nông Cống trực, gác, hướng dẫn người, phương tiện giao thông tránh điểm ngập nước. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào Khu dân cư Ná Mén, xã Vạn Xuân, ảnh hưởng 20 hộ, 80 khẩu. Xã Thanh Quân đã di chuyển 19 khẩu thuộc 3 hộ khỏi khu vực do ảnh hưởng sạt lở và xã Thăng Bình di chuyển 2 hộ, 6 khẩu khỏi nơi ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn.

Nước trên kênh Nam sông Mực dâng nhanh làm sạt 40m mái trong kênh và vỡ 50m bờ kênh tại xã Yên Thọ; kênh chính sông Mực tại xã Như Thanh cũng bị sạt mái, dài 100m.

Nước sông lên nhanh, chảy xiết làm cây cầu trên đường Nghi Sơn-Bãi Trành, tại Km 24+987, thuộc thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ bị sụt, lún mố M2. Đơn vị quản lý đường bộ và địa phương đã lập rào chắn, cử người canh gác, hướng dẫn, chuyển hướng phương tiện tham gia giao thông.

Thêm nữa, mưa lũ làm 2 ngầm tràn giao thông bị hư hỏng, sạt lở gây tắc Đường tỉnh 505B tại xã Yên Thọ và 47 vị trí trên các tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn bị ngập nước…

Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 4 trạm bơm với 12 máy bơm và 44 cống tiêu thoát nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi tại các địa phương; tham mưu chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện bảo đảm khoa học, an toàn theo quy định; hướng dẫn các địa phương và các đơn vị xử lý theo phương châm “4 tại chỗ” các sự cố đê điều, bảo đảm an toàn.