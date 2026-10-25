Thiết giáp trinh sát Kleszcz sẽ thay thế toàn bộ BRDM-2 huyền thoại

Những đợt giao hàng đối với thiết giáp trinh sát Kleszcz là kết quả của việc thực hiện thỏa thuận đầu tiên từ tháng 8/2024 và sẽ tiếp tục cho đến năm 2028, với lô thiết bị tiếp theo sẽ đến vào cuối năm nay, theo trang web của Quân đội Ba Lan.

Dự án được khởi xướng theo một thỏa thuận khung ký kết vào ngày 28/2/2024 giữa Cơ quan Vũ khí Ba Lan và Công ty AMZ-Kutno SA, quy định việc hoàn thành cung cấp tổng cộng 286 xe thiết giáp trinh sát Kleszcz vào năm 2035.

Hợp đồng đầu tiên, trị giá 205 triệu USD, bao gồm việc cung cấp 28 phương tiện cùng với gói dịch vụ hậu cần, đào tạo và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất.

Các xe bọc thép thế hệ mới này sẽ thay thế hoàn toàn hàng trăm chiếc thiết giáp trinh sát và tuần tra bọc thép BRDM-2 lỗi thời.

Kleszcz (Bóbr-3) là một loại xe bọc thép 4x4 được phát triển từ năm 2013 đến năm 2022 bởi AMZ-Kutno SA, với sự hợp tác của các viện nghiên cứu quân sự Ba Lan.

Chiếc xe có trọng lượng 14 - 16 tấn này được trang bị động cơ diesel 326 mã lực và hộp số tự động Allison, cho phép đạt tốc độ lên đến 100 km/h trên đường cao tốc và 7 km/h trên mặt nước.

Khả năng chống đạn của xe đạt cấp độ 2a theo tiêu chuẩn STANAG 4569 (chống lại đạn cỡ 7,62×39 mm và 6 kg chất nổ), với khả năng lắp đặt thêm các tấm giáp bổ sung.

Kíp chiến đấu trên xe bao gồm 5 người - chỉ huy, lái xe kiêm thợ máy, người vận hành hệ thống tình báo và liên lạc, người điều khiển vũ khí và người điều khiển thiết bị từ xa.

Vũ khí chính của xe trinh sát bọc thép Kleszcz là module Kongsberg Protector, có khả năng mang theo súng máy cỡ lớn hoặc súng phóng lựu tự động.

Trong khi đó BRDM-2 là dòng thiết giáp trinh sát có khả năng lội nước do Liên Xô chế tạo từ năm 1962 đến năm 1989 với số lượng 7.200 chiếc nhằm thay thế cho phiên bản BRDM-1 tính năng còn nhiều hạn chế, BRDM-2 còn có tên định danh khác là BTR-40PB.

Kíp chiến đấu của BRDM-2 bao gồm 4 người: lái chính, lái phụ, trưởng xe và xạ thủ, do được thiết kế thuần túy cho nhiệm vụ trinh sát chiến trường cho nên BRDM-2 không có khả năng chở quân.

BRDM-2 có trọng lượng 7,7 tấn, chiều dài 5,75 m, chiều rộng 2,37 m, chiều cao 2,31 m. Giáp của xe có độ dày 14 mm ở phần mũi, 10 mm xung quanh và phía trước tháp pháo, 7 mm hai bên hông và phần sau cũng như nóc tháp pháo, 5 mm ở phần thân trên.

Vũ khí của BRDM-2 tương tự BTR-60PB, nó được lắp đặt một tháp súng nhỏ, trong đó có khẩu súng máy hạng nặng 14,5 mm KPVT với cơ số 500 viên đạn, đi kèm vũ khí phụ là súng máy đồng trục 7,62 mm PKT với 2.000 viên đạn.

Trái tim của xe là động cơ xăng GAZ-41V-8 công suất 140 mã lực cùng hệ dẫn động 4 x 4 lò xo lá giảm xóc thủy lực cho tốc độ tối đa 100 km/h trên đường tốt hoặc 10 km/h khi bơi, tầm hoạt động lên tới 750 km.