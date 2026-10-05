Thiết giáp trinh sát Jaguar R3 tối tân sẽ đẩy xe tăng bánh lốp AMX-10RC vào dĩ vãng

Công ty KNDS cho biết, Quân đội Pháp đã nhận được tổng cộng 25 xe thiết giáp trinh sát Jaguar R3 và Jaguar R2 được nâng cấp lên tiêu chuẩn R3. Việc cung cấp số phương tiện mới và hiện đại hóa những chiếc cũ sẽ tiếp tục cho đến hết năm 2026.

Xe thiết giáp trinh sát Jaguar R3 đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, trước đó vào ngày 20/7/2026, Bộ Quốc phòng Pháp xem xét cho phép sử dụng nó trong điều kiện chiến đấu.

Quân đội Pháp đã tiến hành tổng cộng 18 vòng thử nghiệm tại thao trường huấn luyện của mình ở Bourges và 49 bài kiểm tra khác ở Angers, ghi nhận kết quả đúng như kỳ vọng.

Chiếc Jaguar R3 kết hợp đầy đủ các tính năng kỹ chiến thuật và vận hành từng được kỳ vọng cho loại thiết giáp 6x6 nặng 25 tấn này, dự kiến nó ​​sẽ thay thế hoàn toàn xe tăng bánh lốp AMX-10RC trong nhiệm vụ trinh sát và cận chiến.

Tháp pháo T40 số hóa của thiết giáp trinh sát Jaguar được thiết kế và sản xuất bởi Công ty KNDS, kết hợp pháo 40 mm tốc độ cao và tên lửa chống tăng Akeron MP, loại đạn dẫn đường này có thể bắn trúng mục tiêu ở cả cự ly gần và xa, tối đa lên đến 4.000 m.

Việc mở rộng sức mạnh chiến đấu, được cung cấp bởi thế hệ cảm biến và vũ khí mới, cùng với khả năng chuyển hướng tên lửa sang mục tiêu khác trong khi đang bay, đây là một bước tiến công nghệ đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của lực lượng vũ trang Pháp.

Giao diện tương tác giữa người điều khiển và phương tiện chiến đấu cũng đã được cải tiến đáng kể, hướng tới một môi trường tác chiến kỹ thuật số ngày càng trở nên hoàn chỉnh hơn.

Điều này cho phép kết hợp và hiển thị thông tin từ các cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực và các tổ hợp khí tài khác trên xe theo định dạng trực quan, từ đó giúp kíp lái đưa ra quyết định nhanh chóng.

Cần nhắc lại, vào tháng 9/2020, Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt mua 42 xe bọc thép trinh sát Jaguar đầu tiên thuộc phiên bản cũ. Tổng cộng, Quân đội Pháp dự kiến ​​sẽ nhận được 300 chiếc Jaguar với nhiều biến thể vào năm 2030.

Hiện tại chưa rõ Paris có ý định xuất khẩu hay viện trợ chiếc xe thiết giáp trinh sát tối tân của mình cho các đồng minh, chẳng hạn như Ukraine để sử dụng trên chiến trường hay không.

Nhưng trước đó, xe thiết giáp trinh sát - yểm trợ hỏa lực, hay còn gọi là xe tăng bánh lốp AMX-10RC đã có màn thể hiện bị xem là kém thuyết phục trên chiến trường Ukraine, khi có hỏa lực hạn chế, lớp giáp quá mỏng và không thực sự "thân thiện" với người lái.

Chính vì vậy, để nâng cao uy tín vũ khí do mình sản xuất, cũng như tìm kiếm cơ hội "thử lửa" thực tế, sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc xe thiết giáp trinh sát Jaguar R3 xuất hiện trên chiến trường Ukraine.