Thiết giáp hạm hạt nhân lớp Trump với lượng giãn nước 34.000 tấn, vốn được dự định trở thành nền tảng cho Hạm đội vàng tương lai của Hải quân Mỹ, đã bị "đánh chìm" trước khi việc triển khai bắt đầu.

Hiện tại Thượng viện Mỹ đã cắt giảm 1,84 tỷ USD tài trợ cho dự án BBG(X) khỏi ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tới. Thông tin này được ấn phẩm chuyên ngành Naval News đăng tải, trích dẫn một đề xuất ngân sách cập nhật từ Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện.

Lưu ý rằng lập trường trong văn bản này chưa phải là cuối cùng, nhưng thực tế trên chỉ rõ kế hoạch thành lập "Hạm đội vàng" sẽ khó lòng tiến xa.

Thượng viện đã cắt giảm 1 tỷ USD từ yêu cầu mua sắm bởi họ lưu ý rằng Hải quân Mỹ vẫn chưa cung cấp đủ dữ liệu cần thiết, thực tế dự án trên chỉ mới được công bố rộng rãi vào tháng 12/2025.

Bên cạnh đó, khoản tiền 585,9 triệu USD đã được cắt giảm từ chi phí thiết kế sơ bộ và nghiên cứu tính khả thi, ngoài ra 251 triệu USD khác từ hạng mục liên quan đến những hệ thống đầy triển vọng.

Điều này được giải thích bởi thực tế là chưa rõ đề xuất sơ bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả đến mức nào cho việc tăng số lượng tàu chiến của Hải quân Mỹ, cũng như mở rộng năng lực và khối lượng sản xuất của ngành đóng tàu.

Điều đáng chú ý ở chỗ thiết giáp hạm lớp Trump không phải trường hợp duy nhất, khi Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện đã xác định hơn 6,2 tỷ USD trong yêu cầu trước đó của Hải quân Mỹ không thể được sử dụng hiệu quả trong năm 2027.

Trước tình hình trên, trang Defense Express đã đưa ra nhận định rằng việc các nhà lập pháp Mỹ hủy bỏ dự án thiết giáp hạm hạt nhân lớp Trump thực ra khá dễ đoán.

Mặc dù sở hữu dàn vũ khí ấn tượng, bao gồm pháo laser, 128 bệ phóng thẳng đứng Mk 41 thông thường và 12 hệ thống điều khiển tên lửa siêu thanh IRCPS, dự án này vẫn vấp phải sự hoài nghi và nhiều chỉ trích kể từ khi được giới thiệu rộng rãi vào tháng 12/2025.

Theo ước tính của Quốc hội Mỹ, chi phí của thiết giáp hạm đầu tiên, dự kiến ​​được đặt tên là USS Defiant sẽ lên tới 23,4 tỷ USD, đắt hơn cả tàu sân bay lớp Ford, hiện được ước tính có giá 22 tỷ USD mỗi chiếc.

Sau đó Lầu Năm Góc đưa ra các con số nhỏ hơn là 17,5 tỷ USD, 13,5 tỷ USD và 12 tỷ USD cho thiết giáp hạm thứ nhất, thứ hai và thứ ba, nhưng đây vẫn là một khoản tiền rất lớn. Dự kiến chiến hạm lớp Trump thứ hai và thứ ba sẽ được bàn giao vào năm 2038 - 2039.

Với thực tế trên, không có gì đáng ngạc nhiên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và phân bổ ngân sách, việc đóng thiết giáp hạm lớp Trump bắt đầu bị Quốc hội Mỹ đình chỉ, khi chúng được coi là một khoản chi tiêu không hiệu quả.

Điều này còn rõ ràng hơn khi Hải quân Mỹ đang thiếu hụt đáng kể về năng lực tác chiến thường xuyên, chẳng hạn như lớp tàu hộ vệ mới vẫn chưa được đặt hàng.

Tất nhiên ngân sách có thể thay đổi trong tương lai khi các thỏa hiệp được tiến hành, nhưng với danh sách dài các nhu cầu, tương lai của lớp thiết giáp hạm hạt nhân này vẫn rất tăm tối.