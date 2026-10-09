Thiết giáp cứu hộ BREM-80 được nâng cấp lớn dựa trên kinh nghiệm chiến trường

Đại diện Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) cho biết họ đã hoàn thành chu kỳ thử nghiệm đầy đủ cho xe thiết giáp cứu hộ bọc thép BREM-80 sau nâng cấp. Việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu và phương tiện này đang được triển khai cho Lực lượng Công binh Nga.

Những thay đổi quan trọng nhất dựa trên kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt, kíp lái giờ đây có thể kéo phương tiện hư hỏng mà không cần rời khỏi xe, đây được xem là nâng cấp đáng giá nhất.

Cần nhấn mạnh, quá trình cứu hộ phương tiện bọc thép bị hư hại trên chiến trường là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất ở tiền tuyến.

Một chiếc xe bị vô hiệu hóa sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng, nó có thể bị tiêu diệt bởi máy bay không người lái và pháo binh, trong khi đội sửa chữa làm việc ngoài trời cực kỳ dễ bị tổn thương.

Trước đây binh lính phải rời khỏi xe dưới làn đạn để cố định dây cáp kéo. Giờ đây việc này có thể điều khiển từ bên trong."Việc hiện đại hóa BREM-80 chủ yếu nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho kíp chiến đấu", Tập đoàn Uralvagonzavod nhấn mạnh.

"BREM-80 nâng cấp cho phép kíp lái di tản thiết bị hư hỏng mà không cần lộ diện", nhà sản xuất giải thích trong lễ bàn giao và nói thêm nguy cơ thương vong trong quá trình cứu hộ đã giảm đi đáng kể.

Xe bọc thép cứu hộ BREM-80 còn được tăng cường khả năng bảo vệ chống lại đạn xuyên giáp, máy bay không người lái và mảnh đạn pháo thông qua những lớp giáp bổ sung.

Các bức ảnh mới nhất về BREM-80 cho thấy rõ cấu trúc khung với màn lưới phía trên nóc xe theo kiểu "mái che" điển hình để chống lại máy bay không người lái FPV tấn công từ trên cao. Bên cạnh đó, hệ thống tác chiến điện tử cung cấp thêm khả năng bảo vệ.

Hệ thống liên lạc vô tuyến mới đảm bảo không bị nhiễu ngay cả khi xuất hiện biện pháp đối kháng điện tử. Điều này rất quan trọng bởi nếu không có liên lạc đủ tin cậy, phương tiện cứu hộ sẽ không thể hoạt động và không nghe thấy gì.

Để dọn dẹp đường sá, tạo lối đi và cố định xuống đất khi làm việc với tời kéo, xe bọc thép cứu hộ BREM-80 được trang bị lưỡi ủi, đây là một trong những thành phần quan trọng nhất.

BREM-80 được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-80 với động cơ turbine khí. Động cơ này có thể khởi động ở nhiệt độ xuống đến -40°C chỉ trong vài phút - một tính năng giúp xe hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện khí hậu, kể cả vùng Bắc Cực.

Đặc tính về lực kéo của BREM-80 cho phép kéo không chỉ các xe tăng Nga và Liên Xô mà còn cả các loại chiến xa phương Tây nặng nề hơn như Abrams, Leopard và Challenger.

Một kỷ lục đã được thiết lập, khi chỉ 1 chiếc BREM-80 đã di tản cùng lúc 6 xe tăng T-80 ghép nối, với tổng trọng lượng lên tới hơn 270 tấn.

Tời thủy lực chính tạo ra lực kéo khoảng 35 tấn, và lên đến 140 tấn khi sử dụng hệ thống ròng rọc (một hệ thống gồm các khối di động và cố định giúp nhân lực kéo).

Ngoài tời kéo, trên xe còn có cần cẩu 18 tấn cho phép tháo dỡ tháp pháo và động cơ. Xe được trang bị súng máy NSVT 12,7 mm để tự vệ, và kíp chiến đấu bao gồm 4 người.

Các xe bọc thép cứu hộ (ARV) của Nga tự tin vượt trội các đối thủ phương Tây về khả năng vượt địa hình và độ bền, nền tảng turbine khí của T-80 cung cấp công suất lớn hơn và khả năng tăng tốc được cải thiện, điều này rất quan trọng khi chiến đấu.