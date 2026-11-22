Những chiếc xe bọc thép chở quân (APC) BTR-3 do của Ukraine chế tạo đã có màn thể hiện kém, khi nhận đánh giá tiêu cực từ chính Lực lượng vũ trang Kyiv lẫn khách hàng quốc tế.

Cụ thể, những chiếc APC bánh lốp với cấu hình 8x8 này bị chỉ trích vì khung thân nặng nề, sức cơ động chưa đạt yêu cầu, khả năng bảo vệ yếu của vỏ giáp, chất lượng chế tạo kém và độ tin cậy thấp.

Điển hình chính là việc Ukraine dự định bán những chiếc BTR-3 đầu tiên cho UAE, nhưng thỏa thuận đã bị hủy bỏ sau khi xe thử nghiệm thực địa, bất chấp một số nguồn tin từ Kyiv vẫn cho rằng đã có một lô hàng lớn APC này được bàn giao.

Lực lượng vũ trang Sudan cũng có kế hoạch mua 120 chiếc BTR-3, đó là phiên bản đơn giản hóa hơn một chút khi không tích hợp bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng hoặc súng phóng lựu tự động.

Mặc dù vậy sau khi nhận được 10 chiếc đầu tiên, Quân đội Sudan từ chối tiếp tục hợp đồng. Kyiv sau đó đã cố gắng tiếp thị sản phẩm tới nhiều quốc gia khác nhưng hầu như không có kết quả.

Hợp đồng với số lượng đáng kể là các thương vụ với Nigeria và Thái Lan, nhà sản xuất Ukraine đã giao được 47 chiếc BTR-3 cho Nigeria, đây là phiên bản giản lược nhiều nhất khi xe chỉ được trang bị súng máy 12,7 mm.

Thái Lan nhận được khoảng 220 xe BTR-3, phần lớn là phiên bản E1 với module chiến đấu Shturm (bao gồm pháo 30 mm, súng máy 7,62 mm, hệ thống tên lửa chống tăng và súng phóng lựu tự động 30 mm), đi kèm động cơ MTU của Đức và hộp số Allison của Mỹ.

Nhưng sau đó Thái Lan lập tức cảm thấy thất vọng khi Ukraine giới thiệu đây là các xe thiết giáp mới sản xuất, nhưng trên thực tế chúng được lắp ráp từ khung gầm BTR-70 và BTR-80 còn lại từ thời Liên Xô.

Sau Thái Lan, Nigeria đã quyết định tháo dỡ các tháp pháo bị lỗi và lắp đặt giá súng máy tự chế thay thế. Trên thực tế, những xe bọc thép chở quân này không phù hợp để sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cực cao.

Không chỉ có vậy, việc thiếu phụ tùng thay thế cũng là một vấn đề nan giải, khiến nhiều xe bọc thép chở quân của cả Ukraine lẫn khách hàng quốc tế không thể hoạt động được đầy đủ.

Trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan, có nhiều lời phàn nàn về chất lượng thấp, cũng như sự gián đoạn trong việc cung cấp linh kiện đối với những chiếc xe bọc thép chở quân BTR-3E.

Điển hình xuất hiện nhiều phàn nàn về khả năng cơ động và vượt địa hình kém của xe, đi kèm những báo cáo về khả năng bảo vệ thấp của vỏ giáp.

Về việc sử dụng xe bọc thép chở quân BTR-3 bởi Lực lượng Vũ trang Ukraine và Vệ binh Quốc gia, họ đã nhận được một số chiếc thiết giáp ban đầu được dự định để xuất khẩu.

Tổng cộng có khoảng 100 xe BTR-3 các phiên bản đã được Lực lượng vũ trang Ukraine tung vào chiến trường nhưng cho đến nay hầu hết chúng đã bị phá hủy hoặc trở thành chiến lợi phẩm của Quân đội Nga.