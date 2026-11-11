Thiết chế văn hóa từ nhà sinh hoạt cộng đồng nội đô
Phát triển văn hóa từ cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân là một trong những định hướng quan trọng của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, việc đổi mới phương thức quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa tại khu dân cư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại phường Ô Chợ Dừa, mô hình điểm nhà sinh hoạt cộng đồng đa chức năng vừa được ra mắt tại tổ dân phố số 23, mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển thiết chế văn hóa ở địa bàn nội đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thiet-che-van-hoa-tu-nha-sinh-hoat-cong-dong-noi-do-246261111194717962.htm