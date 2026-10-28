Thiết bị truyền tin báo cháy nâng cao hiệu quả xử lý sự cố từ sớm

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 và chính quyền phường Định Công cùng đại diện cơ sở nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thực hiện ký kết hợp đồng, cam kết công tác PCCC và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Đưa thông tin báo cháy đến lực lượng chức năng nhanh hơn

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, thời gian tiếp nhận thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả xử lý sự cố. Đám cháy được phát hiện và thông báo càng sớm thì khả năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời càng cao, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Xuất phát từ yêu cầu đó, cùng với việc triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý và điều hành chỉ huy chữa cháy theo Đề án của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khai báo thông tin và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 12 tích cực bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với các cơ sở, doanh nghiệp để phổ biến lợi ích, hướng dẫn thực hiện và vận động người đứng đầu cơ sở chủ động tham gia.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đẩy mạnh tuyên truyền PCCC, thúc đẩy lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Theo thống kê của Công an thành phố, tính đến ngày 20-10-2026, 100% cơ sở thuộc phạm vi triển khai đã khai báo dữ liệu. Lực lượng chức năng đã vận động được 57.578 cơ sở đồng ý lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, trong đó 6.918 thiết bị đã được lắp đặt.

Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của các cơ sở đối với việc ứng dụng công nghệ vào công tác phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào việc người dân phát hiện cháy rồi gọi điện báo tin, hệ thống truyền tin báo cháy tạo thêm một kênh tiếp nhận thông tin tự động, hỗ trợ lực lượng chức năng nắm bắt tình hình nhanh chóng hơn.

Theo cơ chế hoạt động, khi hệ thống báo cháy tự động tại cơ sở phát hiện sự cố và phát tín hiệu, thiết bị truyền tin có thể tự động chuyển thông tin về trung tâm tiếp nhận theo cấu hình kết nối. Quá trình này không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có người trực tiếp gọi điện báo cháy.

Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích tại những cơ sở hoạt động ban đêm, khu vực ít người thường trực hoặc thời điểm không có người làm việc. Trong các tình huống này, nếu đám cháy phát sinh nhưng không được phát hiện kịp thời, nguy cơ cháy lan và thiệt hại có thể tăng nhanh. Việc tự động truyền tín hiệu giúp rút ngắn khâu thông báo, tạo điều kiện để lực lượng chức năng sớm tiếp nhận thông tin và triển khai phương án xử lý.

Bên cạnh đó, việc khai báo đầy đủ địa chỉ, tọa độ và thông tin cơ sở giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định vị trí xảy ra sự cố thuận lợi hơn. Trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, lực lượng chức năng có thêm căn cứ xác định khoảng cách, lựa chọn tuyến đường tiếp cận và điều động phương tiện phù hợp.

Hệ thống truyền tin báo cháy giúp rút ngắn “thời gian vàng” trong phòng và chữa cháy

Thực tế, khi xảy ra cháy, người báo tin có thể hoảng loạn, không nắm rõ địa chỉ hoặc gặp khó khăn trong việc xác định vị trí chính xác. Tại những khu vực có ngõ nhỏ, địa chỉ chưa rõ ràng hoặc người báo cháy chỉ là người đi đường, việc cung cấp thông tin đôi khi mất nhiều thời gian. Vì vậy, dữ liệu cơ sở được khai báo chính xác kết hợp với thiết bị truyền tin có thể hỗ trợ đáng kể cho quá trình tiếp nhận, xác minh và xử lý tin báo.

Một lợi ích khác là khả năng truyền thông tin từ xa. Chủ cơ sở hoặc người được giao trách nhiệm có thể nhận thông báo về tình trạng báo cháy ngay cả khi không có mặt tại hiện trường, từ đó chủ động kiểm tra, xác minh và phối hợp xử lý theo quy trình. Tùy cấu hình hệ thống, thiết bị còn hỗ trợ giám sát trạng thái hoạt động, cảnh báo sự cố kết nối hoặc lỗi thiết bị để cơ sở kịp thời kiểm tra, khắc phục.

Tuy nhiên, thiết bị truyền tin báo cháy không thay thế trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC, tổ chức lực lượng tại chỗ hay thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu. Hiệu quả của giải pháp phụ thuộc vào việc khai báo dữ liệu chính xác, thiết bị hoạt động ổn định và cơ sở thực hiện đúng quy trình phối hợp khi có tín hiệu báo cháy.

Từ thực tế cơ sở đến hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ

Xác định tuyên truyền, vận động trực tiếp là một trong những biện pháp quan trọng để đưa giải pháp công nghệ vào thực tiễn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 12 đã tích cực làm việc với các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Quá trình triển khai tập trung giải thích tính năng, lợi ích của thiết bị, hướng dẫn khai báo thông tin và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong bảo đảm an toàn PCCC.

Anh Đinh Quang Hưng - Phó trưởng Phòng kỹ thuật và an toàn - Công ty điện lực Thanh Trì

Thông qua trao đổi trực tiếp, các đơn vị có điều kiện hiểu rõ hơn cách thức vận hành, khả năng hỗ trợ xử lý sự cố cũng như yêu cầu phối hợp với lực lượng chức năng khi thiết bị phát tín hiệu. Cách làm này góp phần tháo gỡ những băn khoăn ban đầu, tạo sự đồng thuận và khuyến khích các cơ sở chủ động đầu tư, hoàn thiện hệ thống an toàn.

Trao đổi với cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12, anh Trần Đức Minh, quản lý chuỗi Siêu thị Thành Đô, cho biết việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy giúp đơn vị yên tâm hơn trong công tác PCCC và CNCH.

“Từ khi lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, chúng tôi thấy an tâm hơn về công tác PCCC và CNCH tại siêu thị. Khi hệ thống báo cháy tự động đã lắp đặt phát hiện có cháy, thiết bị truyền tin sẽ gửi thông tin đến cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, giúp rút ngắn thời gian thông báo so với việc gọi điện báo cháy”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, việc ứng dụng thiết bị truyền tin còn giúp cơ sở nâng cao ý thức theo dõi tình trạng hệ thống báo cháy, đồng thời chủ động hơn trong phối hợp xử lý khi phát sinh tình huống bất thường.

Tại Công ty Điện lực Thanh Trì, ông Đinh Quang Hưng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật và an toàn, đánh giá thiết bị có tính ứng dụng thực tế, thuận tiện trong quá trình theo dõi và kiểm tra thông qua ứng dụng trên điện thoại.

“Chúng tôi đã thử nghiệm khả năng hoạt động của thiết bị ngay sau khi lắp đặt. Khi kích hoạt hệ thống báo cháy tự động, thiết bị truyền tin lập tức được kích hoạt. Tổng đài liên hệ với các số điện thoại đã đăng ký để kiểm tra, xác thực thông tin. Sau khi xác nhận có cháy thật, thông tin sẽ được chuyển đến đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH gần nhất”, ông Hưng cho biết.

Anh Trần Đức Minh - Quản lý của chuỗi Siêu thị Thành Đô phản hồi tích cực về thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở quản lý

Những phản hồi từ các cơ sở cho thấy việc lắp đặt thiết bị không chỉ bổ sung một kênh thông tin phục vụ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý trong theo dõi, vận hành hệ thống PCCC. Việc kiểm tra, thử nghiệm sau lắp đặt cũng giúp cơ sở hiểu rõ hơn quy trình tiếp nhận tín hiệu và phối hợp xử lý khi có sự cố.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 12, quá trình vận động không dừng ở việc tuyên truyền để cơ sở đồng ý lắp đặt. Cán bộ, chiến sĩ còn chú trọng hướng dẫn khai báo đúng thông tin, giải thích quy trình hoạt động và nâng cao nhận thức về trách nhiệm duy trì hệ thống trong quá trình sử dụng. Đây là những yếu tố cần thiết để thiết bị phát huy hiệu quả, tránh tình trạng có lắp đặt nhưng dữ liệu thiếu chính xác hoặc thiết bị không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 12 tiếp tục phối hợp với chính quyền và Công an phường tiếp tục triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, ký cam kết các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm việc khai báo, cập nhật thông tin và duy trì điều kiện an toàn PCCC.

Việc kết hợp hệ thống báo cháy tự động, thiết bị truyền tin và cơ chế tiếp nhận, điều hành chỉ huy chữa cháy sẽ góp phần nâng cao khả năng phát hiện, thông báo và xử lý sự cố từ sớm. Qua đó, từng bước xây dựng mạng lưới thông tin báo cháy hiệu quả, phát huy tính chủ động của cơ sở và lực lượng chức năng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, doanh nghiệp.