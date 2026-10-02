Thiết bị STG đầu tiên về công trường Long Phú 1

Lô hàng thiết bị STG được vận chuyển từ kho GEV Hangzhou (Trung Quốc), gồm vỏ turbine hạ áp (LP Casing) và cánh tĩnh hạ áp số 0 (L-0 Diaphragm). Tổng khối lượng lô hàng đạt 289.370kg, tổng thể tích 1.124,83m³; trong đó kiện hàng nặng nhất là vỏ ngoài phía dưới turbine hạ áp, có khối lượng 44.499kg. Công tác bốc dỡ dự kiến được hoàn tất trong ngày 2/10.

Lô hàng thiết bị STG gồm vỏ turbine hạ áp (LP Casing) và cánh tĩnh hạ áp số 0 (L-0 Diaphragm) nhập cảng.

Đây là chuyến hàng số 1 từ Trung Quốc trong kế hoạch vận chuyển thiết bị STG về công trường Long Phú 1, do Công ty TNHH MTV Nam Đạt thực hiện.

Các thiết bị trên thuộc Gói thầu T07.1 - mua sắm thiết bị STG, được thực hiện theo Hợp đồng giữa Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 và GE Vernova (Mỹ). Theo thông tin đấu thầu, T07.1 là gói cung cấp thiết bị turbine - máy phát thuộc hệ thống STG, với thời gian thực hiện hợp đồng 8 tháng.

Lô hàng sau khi cập cảng, được trung chuyển về công trường NMNĐ Long Phú 1.

Để đưa các thiết bị từ nhà sản xuất về công trường, Gói thầu T07.6 - vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển quốc tế, trong nước, thông quan thiết bị hệ thống STG được Ban QLDA ký với Công ty TNHH MTV Nam Đạt ngày 20/7/2026.

STG là hệ thống công nghệ quan trọng của nhà máy nhiệt điện, trong đó turbine thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng của hơi nước thành cơ năng để truyền động cho máy phát điện. Do đó, việc hoàn thành mua sắm và đưa thiết bị STG về công trường đúng kế hoạch có ý nghĩa trực tiếp đối với chuỗi công việc lắp đặt, căn chỉnh và hoàn thiện hệ thống turbine - máy phát.

STG là hệ thống công nghệ quan trọng của nhà máy nhiệt điện.

Đáng chú ý, LP Casing là cấu kiện lớn và có vai trò quan trọng trong cụm turbine hạ áp. Việc đưa cấu kiện này về công trường sớm giúp các đơn vị triển khai các công việc lắp đặt, căn chỉnh theo kế hoạch, đồng thời tạo điều kiện tiếp nhận và lắp đặt các thiết bị tiếp theo của hệ thống STG.

Trước đó, Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 đã xác định các hợp đồng liên quan đến hệ thống turbine - máy phát STG ký với GE Vernova là những hợp đồng quan trọng, góp phần tháo gỡ một nút thắt kỹ thuật của dự án.

Việc lô thiết bị STG đầu tiên về đến công trường cho thấy các công việc thuộc chuỗi mua sắm - vận chuyển - tiếp nhận thiết bị đang được triển khai đồng bộ.

Việc lô thiết bị STG đầu tiên về đến công trường cho thấy các công việc thuộc chuỗi mua sắm - vận chuyển - tiếp nhận thiết bị đang được triển khai đồng bộ. Đây là cơ sở để Ban QLDA và các nhà thầu tiếp tục tổ chức lắp đặt, căn chỉnh hệ thống STG, góp phần duy trì tiến độ chung và hướng tới mục tiêu đưa Tổ máy vào vận hành thương mại trong năm 2027.