Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) báo lãi quý 3 bứt phá 85% nhờ tối ưu chi phí thuế

Lợi nhuận đi ngược chiều doanh thu nhờ lực kéo từ chi phí

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã chứng khoán: SMA) cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 24 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Sự đi lùi của doanh thu chủ yếu xuất phát từ việc sụt giảm nguồn thu ở mảng điện. Ở chiều ngược lại, giá vốn hàng bán lại tăng 8% lên mức 8,2 tỷ đồng do sự gia tăng của giá vốn mảng kinh doanh điện. Việc giá vốn gia tăng trong khi doanh thu suy yếu đã kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp xuống còn hơn 16 tỷ đồng, giảm 25%. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 73,86% xuống còn 66,24%.

Dù hiệu quả kinh doanh cốt lõi bị xói mòn, doanh nghiệp lại ghi nhận điểm sáng từ nỗ lực tiết giảm chi phí. Trong quý 3, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. Tuy nhiên, chi phí tài chính được cắt giảm hiệu quả 14% chủ yếu nhờ giảm bớt gánh nặng lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được thu hẹp 11%. Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ, Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn vẫn báo lãi sau thuế xấp xỉ 12,5 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng vọt 85%. Động lực chính tạo ra sự bứt phá này đến từ việc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính chỉ ở mức hơn 1,5 tỷ đồng, giảm đến 81% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 40 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ghi nhận ở mức 26 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp lùi về hơn 14 tỷ đồng, giảm mạnh 38%. Chi phí quản lý doanh nghiệp lũy kế tăng 31% kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lùi về 7,6 tỷ đồng, giảm 51%. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,6 tỷ đồng, giảm 31%, nhưng nhờ được bù đắp bởi việc giảm trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng vẫn đạt hơn 6 tỷ đồng, tăng 94%. Trong năm tài chính 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng. Qua 3 quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 52% chỉ tiêu doanh thu và hơn 30% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Quy mô tài sản thu hẹp, dư nợ dài hạn giảm mạnh

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn tính đến cuối quý 3 năm 2026 ghi nhận ở mức hơn 393 tỷ đồng, giảm gần 4% so với thời điểm đầu năm. Sự hao hụt này chủ yếu đến từ việc tài sản dài hạn sụt giảm xuống còn hơn 286 tỷ đồng. Cụ thể, khoản mục tài sản cố định hữu hình đạt gần 282 tỷ đồng, giảm 6%. Việc tài sản cố định giảm giá trị phần lớn do công ty ghi nhận khoản giá trị hao mòn lũy kế lên tới âm gần 318 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm hơn 299 tỷ đồng của cùng kỳ.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận ở mức hơn 146 tỷ đồng, giảm 12% so với số liệu đầu năm. Khoản nợ giảm đáng kể này xuất phát từ việc dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn được thanh toán một phần, lùi về mức 116 tỷ đồng tương đương mức giảm 24%. Việc tái cơ cấu nợ vay giúp bảng cân đối kế toán của công ty giảm bớt áp lực tài chính. Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30 tháng 9 đạt hơn 247 tỷ đồng, nhích nhẹ 2% so với đầu kỳ. Trong phần vốn này, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đang được ghi nhận ở mức hơn 6 tỷ đồng.