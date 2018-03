Sau thảm họa của vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina Plaza (TP Hồ Chí Minh) và những vụ cháy xảy ra liên tiếp ở làng nghề Triều Khúc (Hà Nội) hồi đầu tháng 3/2018, nhu cầu mua sắm thiết bị chữa cháy của người dân bỗng tăng đột biến.

Thiết bị phòng cháy chữa cháy đắt hàng sau nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra gần đây

Chị Hải Minh - chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phố Yết Kiêu cho hay: Người tiêu dùng, nhất là những hộ dân sống trong các khu chung cư sau khi xem thông tin cháy chung cư Carina Plaza đã đổ xô đi mua mặt nạ chống khói.

Hiện trên thị trường có nhiều mẫu mặt nạ chống khói khác nhau, những hộ dân sống trong các khu chung cư cao cấp tìm mua loại mặt nạ chống khói làm từ chất liệu chống cháy, có màng chắn bảo vệ mắt và phin lọc hoạt tính, chống khói, chống độc… giá bán khoảng 800.000 đồng/sản phẩm.

Những cư dân sống tại các khu chung cư bình dân thì lại tìm mua mặt nạ chống khói đơn giản gồm 1 hoặc 2 phin lọc than hoạt tính, không mũ trùm đầu với giá bán khá rẻ, dao động từ 150.000 - 180.000 đồng/sản phẩm. Những người bán hàng cho biết, lý do khiến loại mặt nạ than hoạt tính giá rẻ như vậy là bởi đây là loại mặt nạ phải vứt bỏ sau một lần sử dụng.

Không chỉ sản phẩm mặt nạ chống khói, các loại thang dây thoát hiểm cũng khá đắt hàng. Những khách hàng có tiềm lực kinh tế thường chọn mua thang dây thoát hiểm do Hàn Quốc sản xuất bằng sợi amiang và thép không rỉ, giá bán lên đến 7 - 8 triệu đồng/sản phẩm dài 20m. Nếu mua thang dây dài hơn 20m thì chi phí thêm mỗi mét dây là 50.000 đồng.

Thang dây nhôm là mặt hàng được người dân sống tại các khu thấp tầng tìm mua vì độ dài thang khá hạn chế (10 - 20m). Mức giá của mỗi mét thang hiện được rao bán với mức 100.000 - 120.000 đồng.

Được bày bán nhiều nhất trên thị trường hiện nay là bình khí CO2 và bình bột. Cả hai loại này đều có công năng chữa cháy đối với các loại xăng, dầu, nệm mút, máy móc, chất lỏng, hóa chất, thiết bị điện… Bình bột chữa cháy nhỏ, nhẹ, sử dụng phù hợp trong gia đình có giá 140.000 - 260.000 đồng/sản phẩm (tùy trọng lượng); bình khí CO2 tùy vào loại MT3 hay MT5 có giá bán từ 230.000 - 350.000 đồng/sản phẩm; bình chữa cháy bột tự động có giá 380.000 - 600.000 đồng/bình (6 hay 8kg). Rẻ nhất là loại bình chữa cháy mini loại 1.000ml giá chỉ 90.000 đồng/bình.

Minh Ngọc