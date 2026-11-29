Trong thực tế tác chiến, các khí tài quang điện tử của đối phương có thể được bố trí ở vị trí kín đáo, ngụy trang, trên địa hình phức tạp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân, nguyên thủ quốc gia và các mục tiêu trọng yếu. Việc nghiên cứu thiết bị phát hiện khí tài quang điện tử trên cơ sở nguyên lý phản xạ ngược của bức xạ laser mở ra hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, cảnh giới.

Nhóm nghiên cứu đánh giá kết quả sản phẩm, tháng 6-2026.

Từ yêu cầu thực tiễn, Trung tá Phạm Thanh Quang, Nghiên cứu viên Viện Khí tài (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự), cùng các cộng sự thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế thử thiết bị dùng để phát hiện khí tài quang điện tử của đối phương”. Đây là hướng nghiên cứu mới trong nước, đòi hỏi sự kết hợp kiến thức chuyên sâu về quang học, quang điện tử, cơ khí, điện tử, điều khiển và xử lý tín hiệu. Theo Trung tá Phạm Thanh Quang, nghiên cứu tập trung khảo sát đặc điểm vết phản xạ ngược, hệ số phản xạ của các loại khí tài quang điện tử; đồng thời giải quyết bài toán năng lượng, xác định các thông số phù hợp. Nhóm nghiên cứu kết hợp phân tích lý thuyết, mô hình hóa, mô phỏng với chế tạo, đo kiểm và thử nghiệm thực tế, bảo đảm tính đồng bộ giữa các hệ thống, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thuận tiện sử dụng.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm đã chế tạo thành công hai sản phẩm: Thiết bị quan sát phát hiện khí tài quang điện tử cầm tay PHQĐT-CT và Trạm quan sát phát hiện khí tài quang điện tử PHQĐT-TR. Trong đó, PHQĐT-CT có kết cấu nhỏ gọn, gồm kênh quan sát sử dụng camera độ nhạy cao, màn hình OLED, thị kính và kênh phát hiện tích hợp hệ phát laser. PHQĐT-TR đặt trên bệ quay quét, có khả năng quét 360 độ, tích hợp la bàn định vị mục tiêu, đáp ứng yêu cầu cảnh giới tại vị trí cố định.

Quá trình chế tạo có sự phối hợp giữa Viện Khí tài và Nhà máy Z123 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) trong gia công quang học, Trung tâm Công nghệ Cơ khí chính xác (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự) trong gia công cơ khí; các sản phẩm được lắp ráp, hiệu chỉnh, đo kiểm, thử nghiệm tại những đơn vị liên quan.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, cả hai thiết bị có cự ly phát hiện lớn nhất hơn 1.110m, vượt chỉ tiêu đăng ký 1.000m, đáp ứng các yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật được phê duyệt. Đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Bộ Quốc phòng. Hồ sơ thiết kế được phê duyệt dấu A, đủ điều kiện đưa vào sản xuất. Hiện Viện Khí tài được giao triển khai sản xuất loạt “0”.

Chế tạo thành công các thiết bị góp phần bổ sung phương tiện chuyên dụng phục vụ phát hiện khí tài quang điện tử, nâng cao năng lực cảnh giới, bảo vệ yếu nhân, mục tiêu trọng yếu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.