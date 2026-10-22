Thiết bị gia dụng: Tính năng thông minh đơn lẻ không còn hiệu quả

Robot chăm sóc sức khỏe Namooex của SK Intelix. Ảnh: Namuhx

Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 140 (Canton Fair) đang diễn ra từ ngày 15/10 đến 4/11/2026 tại Quảng Châu có diện tích trưng bày khoảng 1,55 triệu mét vuông. Theo thông tin từ ban tổ chức, sản phẩm mới chiếm 23,2% và sản phẩm xanh chiếm 26% tổng số sản phẩm trưng bày.

Một trong những xu hướng nổi bật tại hội chợ năm nay là việc đưa AI vào các thiết bị gia dụng vốn đã quen thuộc. Thay vì chỉ cải tiến công suất, thiết kế hoặc bổ sung tính năng điều khiển từ xa, các nhà sản xuất Trung Quốc đang thử nghiệm khả năng nhận biết môi trường, tự động điều chỉnh hoạt động và giảm bớt thao tác thủ công.

Điển hình, Topim Intelligent Manufacturing, doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Thiệu Dương, giới thiệu mẫu nồi chiên không dầu được trang bị camera bên trong và công nghệ nhận dạng hình ảnh. Hệ thống có thể nhận diện thực phẩm để lựa chọn chu trình nấu mà không yêu cầu người dùng thiết lập toàn bộ thông số bằng tay. Theo Retail News Asia, sản phẩm chưa được thương mại hóa, nhưng đã nhận được sự quan tâm ban đầu từ khách mua hàng ở Trung Đông.

Trong khi đó, Gemilai, nhà cung cấp thiết bị pha cà phê thương mại, trình diễn máy pha espresso tích hợp màn hình cảm ứng với các công thức chiết xuất được thiết lập sẵn. Công nghệ này hướng đến việc chuẩn hóa quy trình pha chế, giảm phụ thuộc vào thao tác điều chỉnh thủ công và giúp duy trì chất lượng đồ uống ổn định hơn.

Canton Fair lần thứ 140 đang diễn ra từ ngày 15/10 đến 4/11/2026 tại Quảng Châu. Ảnh: Global Times

Tương tự, ngày 19/10, hãng Coway đã giới thiệu "Máy lọc nước đá Cafe Ice", phá vỡ ranh giới giữa máy lọc nước và quán cà phê tại gia. Sản phẩm này kết hợp máy lọc nước đá với nhiều phương pháp "pha cà phê bằng trí tuệ nhân tạo" như dùng viên nén và nhỏ giọt. "Cafe Ice Water Purifier" của Coway đã giành giải thưởng Sáng tạo AI tại "Giải thưởng Sáng tạo Hàn Quốc 2026", do Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KSA) tổ chức.

Trong khi đó, SK Intelix cũng nhắm đến thị trường thiết bị gia dụng bằng cách trang bị cho robot chăm sóc sức khỏe Namooex - vốn có chức năng lọc không khí - dịch vụ tư vấn sức khỏe bằng trí tuệ nhân tạo mang tên "My Healthcare".

Sản phẩm này đo lường năm chỉ số sức khỏe – nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, độ bão hòa oxy, cường độ hoạt động tim và chỉ số căng thẳng – trong thời gian thực bằng chức năng “Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn” dựa trên công nghệ đo lưu lượng máu quang học không tiếp xúc (rPPG). AI phân tích toàn diện dữ liệu thu thập được để hướng người dùng đến thông tin sức khỏe tối ưu.

Trước đó, Cuckoo đã ra mắt dòng bếp từ "Michic Collection AI Triple Free Zone Induction Range", giải quyết vấn đề thường gặp là nước sôi trào ra ngoài. Sản phẩm được trang bị cảm biến phát hiện âm thanh AI đã được huấn luyện trước trên hơn 191.000 dữ liệu âm thanh khi đun sôi của nước hoặc nước dùng, cũng như các món hầm có độ sánh. Từ đó, bếp tự động giảm nhiệt độ để ngăn ngừa sự cố tràn thức ăn ra ngoài.

"Cafe Ice Water Purifier" của Coway. Ảnh: Korea Herald

Một quan chức trong ngành thiết bị gia dụng Hàn Quốc nói với trang Money Today: "Ngành công nghiệp thiết bị gia dụng liên tục cho ra mắt các giải pháp dựa trên hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết chính xác những khó khăn của khách hàng," ông này đồng thời nói thêm: "Việc chỉ đơn thuần bổ sung thêm 1 - 2 tính năng thông minh đơn lẻ không còn hiệu quả nữa".

Trước đó, tại Hội nghị Đối tác toàn cầu TCL 2026 (GPC 2026 - diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc), bà Eileen Sun, Phó chủ tịch TCL Industries kiêm Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh Thiết bị gia dụng của TCL, nhấn mạnh thị trường toàn cầu cho tủ lạnh và máy giặt tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hơn 60% mỗi năm. Sức bật này xuất phát từ việc AI giúp chuyển dịch từ cơ chế "phản ứng thụ động" theo lệnh người dùng sang "nhận thức chủ động".

“Một chiếc máy giặt thế hệ mới có khả năng tự phân tích chất liệu sợi vải, hay mẫu tủ lạnh năm 2026 có thể nhận biết chính xác tình trạng sinh học của thực phẩm lưu trữ”, bà Eileen Sun nêu ví dụ. Thống kê năm 2026 cho thấy khoảng 73% thiết bị gia dụng cỡ lớn mới ra mắt đã tích hợp AI, đánh dấu quá trình chuyển đổi từ thiết bị độc lập thành hệ thống thông minh tự vận hành.

Cuckoo đã ra mắt dòng bếp từ "Michic Collection AI Triple Free Zone Induction Range", giải quyết vấn đề thường gặp là nước sôi trào ra ngoài. Ảnh: Maeil Business

Dù sở hữu tiềm năng lớn, quá trình thương mại hóa AI trong mảng gia dụng vẫn đối diện với rào cản không dễ giải quyết ngay. Theo lãnh đạo TCL, vấn đề đầu tiên là nghịch lý niềm tin. Nghiên cứu năm 2026 của hãng chỉ ra 66% người dùng tiếp xúc thường xuyên với AI, nhưng chỉ 46% thực sự tin tưởng công nghệ này.

Tiếp đó là bài toán phân mảnh hạ tầng. AI cần một hệ sinh thái kết nối đồng bộ và sự hợp tác chặt chẽ giữa các hãng sản xuất phần cứng với các nhà cung cấp nền tảng đám mây. Nếu thiếu sự đồng bộ, các thiết bị sẽ không thể giao tiếp, làm giảm hiệu quả vận hành thực tế.

Bên cạnh đó, ngày 14/10, công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic cảnh báo, chỉ trong vài tháng tới, các mô hình AI cỡ nhỏ có thể tự sao chép và lan sang những thiết bị kết nối Internet như tivi thông minh và lò nướng. Nếu bị lợi dụng để tấn công mạng, những hệ thống này có thể tự sao chép và lan rộng sang nhiều thiết bị, khiến quá trình phát hiện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn.

Theo Anthropic, các mô hình AI có quy mô từ 30 tỷ tham số trở xuống đã có thể thực hiện được nhiều bước cần thiết để tự nhân bản, dù vẫn mắc lỗi khi kết hợp các bước thành một quy trình hoàn chỉnh. Nếu tiếp tục tiến bộ với tốc độ hiện nay, những mô hình này có thể hoàn thiện khả năng tự nhân bản vào cuối năm 2026.

Anthropic cảnh báo phần mềm độc hại ứng dụng AI có thể sớm xâm nhập các thiết bị gia dụng kết nối mạng, tự nhân bản và lây lan sang thiết bị khác. Ảnh: BigGo Finance

Trong nghiên cứu của Anthropic, một số loại thiết bị điện tử đã được xác định có tiềm năng được sử dụng để chạy các chương trình Ai tự động. Bao gồm: tủ lạnh thông minh, lò nướng thông minh, máy hút bụi robot, máy cắt cỏ, camera CCTV và các hộp Android TV giá rẻ.

Anthropic đang kêu gọi các nhà sản xuất tăng cường bảo mật cho các thiết bị IoT, cập nhật phần mềm thường xuyên và ngừng sử dụng mật khẩu mặc định. Đối với người dùng, các quy tắc cơ bản về an ninh mạng vẫn quan trọng hơn bao giờ hết: cài đặt bản cập nhật, sử dụng mật khẩu riêng biệt, vô hiệu hóa quyền truy cập từ xa không cần thiết và thay thế các thiết bị không còn được nhà sản xuất hỗ trợ.