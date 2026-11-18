Triển khai đồng thời sửa chữa mặt đường và chỉnh trang hệ thống ATGT

Liên quan đến tình hình triển khai đại tu dự án tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (doanh nghiệp dự án) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam và các cơ quan quản lý, từ ngày 12/10/2026, nhà đầu tư (Tập đoàn Cienco4) đã chỉ đạo huy động lượng lớn dây chuyền thiết bị cơ giới để thi công sửa chữa các hư hỏng trên tuyến.

Thiết bị máy cào bóc công suất lớn được huy động để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng trên tuyến QL1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Các thiết bị máy cào bóc công suất lớn, dây chuyền thi công thảm bê tông nhựa được huy động để sửa chữa các phân đoạn mặt đường hư hỏng bằng giải pháp mang tính bền vững đảm bảo tính ổn định và khai thác lâu dài.

Tùy theo mức độ hư hỏng, giải pháp sửa chữa được thực hiện bằng việc cào bóc thảm lại, thảm tăng cường trên mặt đường nhựa cũ thay thế 1 lớp bê tông nhựa hoặc thay thế cả 2 lớp bê tông nhựa đối với các phân đoạn hư hỏng nặng. Lớp bê tông nhựa bề mặt C16 được tăng cường khả năng kháng hằn lún bằng phụ gia SBS.

"Công tác cào bóc thảm lại mặt đường bê tông nhựa được triển khai đồng thời trên cả hai tuyến QL1 đoạn tránh Vinh và QL1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Khối lượng thảm mặt đường bê tông nhựa trên cả hai tuyến đã được sửa chữa đạt hơn 28.000m2. Hai dây chuyền thi công hoạt động ổn định và sẽ tiếp tục bình hành triển khai công tác sửa chữa trên hai tuyến", đại diện doanh nghiệp dự án thông tin.

Công tác thảm được doanh nghiệp dự án triển khai ngày đêm, tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi với sự kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Song song với dây chuyền thi công mặt đường bê tông nhựa, nhà đầu tư đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án triển khai việc sửa chữa các phân đoạn mặt đường hư hỏng trên tuyến bằng các giải pháp như: cào gọt hằn lún, bù phụ lún lõm bằng bê tông nhựa, đục phá xử lý hư hỏng cục bộ bằng bê tông nhựa.

Đến nay, khối lượng cào gọt hằn lún đạt 9.995m2, bù phụ lún lõm đạt 2.115m2, đục sửa hư hỏng cục bộ mặt đường đạt 120m2.

"Việc thi công bằng các giải pháp thay thế mặt bê tông nhựa mang tính chất bền vững cần thời gian thực hiện kéo dài để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của tuyến. Doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục theo dõi, duy trì và tổ chức sửa chữa các hư hỏng phát sinh nhằm đảm bảo cả hai phân đoạn tuyến Tránh Vinh và tuyến QL1 Vinh - Hà Tĩnh luôn luôn được an toàn, êm thuận cho phương tiện lưu thông

Song hành với công tác sửa chữa mặt đường, doanh nghiệp dự án cũng đã tổ chức công tác chỉnh trang lại hệ thống an toàn giao thông, tổ chức sơn kẻ đường trên toàn tuyến. Đến nay đã tiến hành bổ sung vạch sơn trên tuyến đạt 1.165m2", lãnh đạo doanh nghiệp dự án chia sẻ.

Quá trình triển khai sửa chữa tại dự án nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Khu quản lý đường bộ II.

Duy trì lực lượng bảo đảm lưu thông ngay cả khi tạm dừng thu phí

Đề cập đến vấn đề tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2, theo doanh nghiệp dự án, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ, đơn vị đã tổ chức thực hiện dừng thu phí tại hai trạm vào 0h00 ngày 20/10/2026.

Công tác dừng thu được thông báo trên truyền thông và được sự chứng kiến của Khu QLĐB II, các Văn phòng QLĐB và cơ quan chức năng của hai tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi dừng thu phí, doanh nghiệp dự án và đơn vị quản lý thu tiếp tục duy trì lực lượng nhân sự thường trực tại hai trạm nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống thiết bị, đảm bảo lưu thông tại trạm thông suốt, an toàn.

Doanh nghiệp dự án huy động tối đa máy móc, thiết bị hiện đại để bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa các hạng mục trên tuyến QL1 đoạn tuyến tránh Vinh và đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Thực tế, thời gian qua, dự án gặp rất nhiều khó khăn do việc tụt giảm doanh thu (do miễn giảm đối tượng vùng, phân lưu lưu lượng qua các tuyến cao tốc, tuyến đường ven biển, cầu Yên Xuân, việc tăng giá vé theo lộ trình của hợp đồng chưa được thực hiện…).

Việc tạm dừng thu phí ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền của dự án, cộng với những khó khăn nêu trên làm dự án tiếp tục thâm hụt doanh thu nghiêm trọng.

Nếu tiếp tục dừng thu kéo dài, nhà đầu tư sẽ đối mặt với nguy cơ không sắp xếp được nguồn vốn để thực hiện công tác vận hành và không sắp xếp được nguồn vốn để triển khai đại tu dự án.

"Với sự tích cực vào cuộc khắc phục các hư hỏng trên tuyến hiện nay, Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ để nhà đầu tư bảo đảm nguồn lực, kịp thời triển khai các hạng mục đại tu tuyến theo đúng quy định", đại diện doanh nghiệp dự án nói.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp dự án, quá trình triển khai sửa chữa, doanh nghiệp dự án thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Khu Quản lý đường bộ II và các Văn phòng Quản lý đường bộ. Gần đây nhất, ngày 17/11/2026, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì cùng các cơ quan chức năng của hai tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường dự án. Đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong tổ chức thực hiện các công tác sửa chữa với khối lượng cao đã thực hiện được, Đoàn kiểm tra đồng thời nhìn nhận, việc sửa chữa bằng các giải pháp bền vững và tạm thời đã khắc phục cơ bản các hư hỏng trên cả hai tuyến, bảo đảm khai thác an toàn, êm thuận. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được yêu cầu tiếp tục duy trì công tác sửa chữa trên các phân đoạn tuyến, sớm hoàn thành công tác trình duyệt dự án đại tu và triển khai sửa chữa trên toàn tuyến, bảo đảm khai thác ổn định, bền vững và lâu dài của dự án.