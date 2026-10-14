Thiêng liêng và xúc động Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Hành trình hơn nửa thế kỷ đón các liệt sĩ trở về

Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương

Tham dự buổi lễ tại Công viên Lê Thị Riêng có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng các vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Về phía Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TP.HCM dự lễ có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM).

Trong không khí trang nghiêm, lắng đọng, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 7, lãnh đạo TP.HCM đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đọc điếu văn tưởng niệm

Sau phần nghi thức dâng hoa, ông Nguyễn Mạnh Cường đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính tri ân vô hạn đối với những người con ưu tú đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo TP.HCM đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh. Trong thời gian từ ngày 23-6 đến 5-10, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong thời gian từ ngày 23-6 đến 5-10, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong quá trình đó, muôn triệu trái tim, trí tuệ và tâm sức hướng về, khơi dậy tâm thức lịch sử bi hùng của chiến dịch Mậu Thân năm xưa, khi những chiến sĩ giải phóng, người hoạt động cách mạng đã hy sinh, không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Gần 60 năm qua, các liệt sĩ nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn, tại khu đất Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng. Để rồi, nơi đây, ngày ngày, những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh tỉ mẩn, nhẹ khẽ gạt lớp đất lẫn vào xương, ráp mối, định hình hài cốt.

"Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi lành để các anh, các chị yên nghỉ.", ông Nguyễn Mạnh Cường xúc động bày tỏ.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hoa

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Hàng ngàn người dân tiễn đưa các liệt sĩ

Sau lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ, nghi thức di quan được thực hiện trang trọng theo nghi thức quân đội.

Đoàn xe tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ di chuyển trên lộ trình dài 26km từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đi qua các tuyến đường Cách mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội để về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự Lễ truy điệu tại Công viên Lê Thị Riêng

Đoàn xe di chuyển thành 4 đợt và sẽ hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14-10. Dọc theo lộ trình đoàn xe đi qua, đông đảo cán bộ, Đoàn viên Thanh niên, cựu chiến binh và người dân Thành phố, tay cầm nhành hoa trắng, kính cẩn đứng bên đường tiễn đưa. Những nỗi niềm xúc động, những nụ hoa tri ân và những dòng nước mắt lăn dài là minh chứng cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng (gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) theo nghi thức trang trọng.

Người dân TP.HCM tay cầm nhành hoa trắng, đứng đợi dưới trời nắng nóng để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ

Được biết, hành trình quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước và TP.HCM nỗ lực triển khai. Sự trở về của các liệt sĩ hôm nay không chỉ xoa dịu những vết thương chiến tranh, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn sống có trách nhiệm, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập.

Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng, Phật giáo TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã tổ chức khóa lễ cầu nguyện anh linh 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trước giờ diễn ra Lễ truy điệu, an táng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thành kính tiễn đưa