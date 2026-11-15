Thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện nhân 10 năm ngài viên tịch

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên niêm hương bạch Phật, sau đó chư Tăng nội viện cử hành nghi thức cúng ngọ trang nghiêm theo truyền thống thiền môn xứ Huế. Đại chúng dâng nén tâm hương tưởng niệm vị giáo phẩm đã trọn đời cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên thành kính niêm hương cầu nguyện trước di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại hậu Tổ thiền viện Vạn Hạnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện là một bậc tòng lâm thạch trụ của GHPGVN. Lúc sinh tiền, ngài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trọng yếu: Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Ngài cũng là Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thư ký Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam...

Không chỉ là vị giáo phẩm lãnh đạo lỗi lạc, Trưởng lão Hòa thượng còn là một nhà giáo dục uy tín, nhà hoạt động đối ngoại xuất sắc và là đại biểu Quốc hội tận tụy từ khóa XI đến khóa XIV. Ngài cũng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, viện chủ thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) và trụ trì chùa Tường Vân (Huế).

Thượng tọa Thích Tâm Minh, trụ trì thiền viện Vạn Hạnh bên di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại tổ đường thiền viện Vạn Hạnh

Là đệ tử đồng chơn xuất gia của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết và là pháp đệ của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện sớm thụ hưởng uy đức và trí tuệ của các bậc cao Tăng thạc đức. Ngài từng du học và tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học tại Hoa Kỳ, Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ.

Bên cạnh các Phật sự lớn lao, ngài còn để lại cho hậu thế gia tài trước tác, dịch thuật vô cùng đồ sộ với gần 30 tác phẩm Phật học và nghiên cứu văn hóa giá trị. Tiêu biểu như: Phật học khái luận, Tăng-già thời Đức Phật, Tư tưởng kinh Pháp hoa, Tư tưởng kinh Kim cang, Tư tưởng kinh Địa Tạng, Tư tưởng kinh Di Đà, Tư tưởng Việt Nam, Bàn về Tây du ký của Ngô Thừa Ân, Satipatthana - Trái tim thiền định của Phật giáo, Tìm hiểu đạo Phật, cùng nhiều công trình nghiên cứu kinh điển Đại thừa và Nikaya sâu sắc.

Tưởng niệm một bậc Thầy, vị giáo phẩm suốt đời phụng sự đạo pháp và dân tộc

Thiền viện Vạn Hạnh - ngôi già-lam do cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu sáng lập, cũng là chốn thiền môn gắn bó sâu sắc với cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện trên cương vị viện chủ sau khi pháp huynh viên tịch. Nơi đây từng lưu dấu thiền thất, không gian làm việc và nghiên cứu miệt mài của ngài trong suốt những năm tháng gánh vác Phật sự tại TP.HCM, đặc biệt là giai đoạn ngài tham gia công tác phiên dịch Đại tạng kinh và lãnh đạo các Phật học viện.

Thuận thế vô thường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã thu thần viên tịch vào ngày 8-11-2016 (nhằm ngày 9-10-Bính Thân) tại tổ đình Tường Vân (Huế). Tròn một thập niên trôi qua, đạo hạnh, trí tuệ và những cống hiến to lớn của ngài cho Đạo pháp và Dân tộc vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường, in đậm trong tâm trí của chư tôn đức Tăng Ni và các thế hệ Phật tử Việt Nam.

Ngày mai, 16-11 (8-10-Bính Ngọ), tại tổ đình Tường Vân (TP.Huế) sẽ chính thức diễn ra Lễ tưởng niệm 10 năm ngày viên tịch cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phật tử tham dự