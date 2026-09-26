Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước trao quà đến các em thiếu nhi và người dân khó khăn

Ni sư Thích nữ Huệ Đức phát biểu

Tại Trường Mầm non Vàng Anh, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, quyền trụ trì thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, cùng chư Ni, quý mạnh thường quân và tình nguyện viên đã trao 320 phần quà trung thu đến các em học sinh.

Trong không khí vui tươi của mùa Trung thu, các em học sinh được giao lưu, tham gia các trò chơi cùng cô giáo và tình nguyện viên; thưởng thức các tiết mục ca múa do các em học sinh của trường và tình nguyện viên thiền viện biểu diễn.

Trao 320 phần quà trung thu đến các em học sinh

Chia sẻ tại chương trình, Ni sư Thích nữ Huệ Đức cho biết, sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương dành cho các em hôm nay cũng chính là vun trồng những hạt giống tốt đẹp cho tương lai. Khi được lớn lên trong tình yêu thương, các em sẽ biết sẻ chia, đồng thời nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người xung quanh.

Cô Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh cũng bày tỏ lòng tri ân đến Ni sư, chư Ni, quý mạnh thường quân và các tình nguyện viên đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ nhà trường, mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.

Chiều cùng ngày, tại thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, chư Ni và quý mạnh thường quân tiếp tục trao 300 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Thành (mỗi phần trị giá 550.000 đồng) nhằm hỗ trợ, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước tặng 300 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Được biết, tổng trị giá chương trình là 197 triệu đồng do thiền viện cùng các Phật tử, mạnh thường quân đóng góp. Hoạt động này thể hiện tinh thần từ bi, sẻ chia của người con Phật, đồng thời góp phần lan tỏa tình thương đến trẻ em và người dân còn khó khăn trong cộng đồng.