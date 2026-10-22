'Thiên thần' vừa gây sốt sàn diễn Victoria's Secret

Barbara Palvin trở thành tâm điểm bàn luận sau màn xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026, tổ chức ở Los Angeles. Siêu mẫu Hungary trở lại sàn diễn thời trang chỉ 6 tuần sau khi sinh con gái đầu lòng. Người đẹp trình diễn bộ nội y hồng, cùng bộ đầm đính đá với đôi cánh thiên thần, tự tin sải bước trước sự cổ vũ của khán giả tham dự. Diễn viên Dylan Sprouse, chồng của Barbara, cũng nhiệt tình ủng hộ bà xã từ hàng ghế khán giả.

Việc Palvin nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh khiến người hâm mộ thán phục. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận còn gọi cô là "mẹ bỉm sữa quyến rũ nhất hành tinh". Chia sẻ với Good Morning America, Barbara Palvin cho biết cô cảm thấy rất phấn khích khi được trở lại sàn diễn, đồng thời thừa nhận cơ thể vẫn đang trong quá trình hồi phục. Trước đó, Palvin đã có nhiều năm gắn bó với show nội y đình đám nhất hành tinh.

Để chuẩn bị cho màn tái xuất tại Victoria’s Secret Fashion Show, Barbara Palvin ưu tiên chế độ dinh dưỡng cân bằng thay vì ép cân cấp tốc. Trong thai kỳ, cô chú trọng thực phẩm hữu cơ, sau đó tiếp tục duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Nữ người mẫu sinh năm 1993 lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, rồi tăng cường độ tùy theo khả năng hồi phục của cơ thể. Trước đây, khi chuẩn bị cho show diễn năm 2018, cô từng tập gym tới 10 buổi mỗi tuần, kết hợp các bài đá chân sau, chùng chân và tập dây thừng để rèn sức bền, săn chắc cơ bắp.

Sinh năm 1993 tại Budapest, Hungary, Barbara Palvin được một công ty thời trang phát hiện khi mới 13 tuổi trong một lần đi dạo cùng mẹ ở quê nhà. Cô sớm bước chân vào ngành thời trang, thực hiện bộ ảnh tạp chí đầu tiên năm 2006 rồi sang châu Á phát triển sự nghiệp. Năm 2010, Palvin ra mắt sàn diễn quốc tế tại Tuần lễ thời trang Milan với bộ sưu tập của Prada. Từ đó, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang danh tiếng và chiến dịch quảng cáo.

Palvin từng bắt tay với nhiều thương hiệu lớn, trong đó có Louis Vuitton, Vivienne Westwood hay Victoria’s Secret. Năm 2016, cô lần đầu xuất hiện trên Sports Illustrated Swimsuit và được trao danh hiệu Tân binh xuất sắc. Năm 2019, mỹ nhân chính thức trở thành thiên thần Victoria’s Secret. Palvin gây ấn tượng với gương mặt đẹp ngọt ngào, đôi mắt xanh hút hồn và vóc dáng gợi cảm.

Dù là mỹ nhân nổi tiếng, ít ai biết Palvin từng không tự tin về cơ thể của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2022, người đẹp tiết lộ từng tìm cách che giấu những đường cong vì cảm thấy ngại ngùng. Nhưng sau đó, cô dần yêu cơ thể mình và học cách tự tin khoe những chỉ số đáng mơ ước. Phong cách dự tiệc của bà xã Dylan Sprouse theo hơi hướm gợi cảm với các trang phục cắt xẻ táo bạo, tôn đường cong.

Đời thường, mỹ nhân Hungary theo đuổi sự năng động nhưng vẫn quyến rũ với những lựa chọn như quần jeans cạp trễ, áo crop top và áo khoác rộng khoe đường cong. Trên trang cá nhân với 22 triệu người theo dõi, Palvin thường xuyên chia sẻ về công việc trong ngành thời trang và những phong cách làm đẹp.

Barbara Palvin có cuộc hôn nhân viên mãn bên tài tử Dylan Sprouse. Đôi uyên ương bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, sau lần gặp gỡ tại một bữa tiệc ở New York. Cặp đôi đính hôn vào tháng 9/2022 và tổ chức đám cưới tại quê nhà của Palvin vào tháng 7/2023. Sau nhiều năm gắn bó, họ đón con gái đầu lòng Sylvie vào tháng 9 vừa qua. Sprouse luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện để cổ vũ bà xã. Tại Victoria’s Secret Fashion Show năm nay, anh ngồi dưới hàng ghế đầu, nhiệt tình vỗ tay và hôn gió khi vợ sải bước trên sàn diễn.

Hoàng Nhi