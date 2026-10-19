'Thiên thần Victoria's Secret' tái xuất sau 16 năm

Theo Page Six, sau 16 năm vắng bóng, siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley có màn tái xuất bùng nổ trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show ở Los Angeles, vào ngày 18/10 (giờ địa phương).

Ở tuổi 39, cựu "thiên thần" người Anh thu hút khi xuất hiện trong bộ nội y màu xanh băng lấp lánh. Thiết kế gồm áo ren, quần cạp cao kết hợp tất dài và đôi cánh lông vũ màu trắng biểu tượng. Mái tóc vàng uốn sóng tự nhiên cùng trang sức pha lê giúp cô tỏa sáng rực rỡ trên nền sân khấu mang phong cách mùa đông, tuyết trắng.

Rosie Huntington-Whiteley tái xuất sàn diễn Victoria's Secret sau 16 năm. Ảnh: FilmMagic.

Trong lần xuất hiện thứ hai, chân dài sinh năm 1987 tiếp tục thành tâm điểm khi diện bộ bodysuit ren trắng kết hợp áo lông dáng dài sang trọng.

Rosie Huntington-Whiteley từng là gương mặt quen thuộc của hãng nội y đình đám khi trình diễn liên tục trong các show từ năm 2006 đến 2010. Chia sẻ với tờ British Vogue, cô bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại đồng hành cùng “thương hiệu biểu tượng của nước Mỹ”.

Nói về bí quyết giữ dáng, người đẹp tiết lộ các bài tập rèn luyện thể lực là nền tảng cốt lõi trong chế độ luyện tập. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp chăm sóc da mặt, tắm lạnh và dẫn lưu bạch huyết.

"Tôi chuẩn bước sang tuổi 40 vào năm tới. Nhìn lại cơ thể mình, tôi cảm thấy trân trọng vì đã trải qua hai lần sinh nở. Với tôi hiện tại, điều quan trọng là cảm giác khỏe mạnh và săn chắc, thay vì chỉ chăm chăm vào con số trên cân hay thước đo. Sự khỏe khoắn chính là gốc rễ của sự tự tin", siêu mẫu cho biết.

Sự trở lại của Rosie nằm trong chiến lược quy tụ dàn minh tinh đình đám của Victoria's Secret năm nay. Bên cạnh cô, những siêu mẫu biểu tượng như Adriana Lima và Alessandra Ambrosio cũng chính thức tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Sàn runway năm nay thêm phần bùng nổ với sự góp mặt của dàn người đẹp Elsa Hosk, Gigi Hadid, Barbara Palvin cùng những tân binh lần đầu sải bước như Natalia Bryant và Kylie Jenner.

Trước ngày diễn ra show 2026, siêu mẫu ôn lại kỷ niệm trên trang cá nhân. Ảnh: KMazur.

Theo tạp chí Mens Journal, Rosie Huntington-Whiteley lần đầu xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret vào năm 2006, khi cô 19 tuổi. Cơ hội này đã giúp Huntington-Whiteley được nhiều người biết đến hơn trước. Người mẫu trở thành ngôi sao quảng cáo của Burberry, diễn viên, nhà thiết kế nội y và doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp. Lần cuối cùng cô sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret là vào năm 2010 trước khi chuyển hướng sang các dự án khác, bao gồm phát triển công ty Rose Inc.

Ngoài thời trang, Rosie cũng tham gia diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong bom tấn Transformers: Dark of the Moon. Năm 2022, Rosie Huntington-Whiteley từng góp mặt trong danh sách những siêu mẫu Victoria's Secret kiếm tiền giỏi nhất thế giới.