Thiên Thần Nhỏ 562: Bạn chỉ đang trì hoãn hay là họ hàng của con lười?

Sao ta cứ mãi trì hoãn

Không phải chỉ riêng bạn, nhiều bạn học sinh đều gặp phải vấn đề trì hoãn bài tập, dù biết muộn sẽ rất áp lực. Việc dễ dàng mở điện thoại và video ngắn khiến tình trạng này càng phổ biến hơn.

Não bộ của chúng mình chỉ thích làm con lười thôi!

Não của bạn không thích cảm giác khó chịu. Khi nghĩ đến bài tập (có thể chán, khó, sợ làm sai, sợ điểm thấp), bạn sẽ cảm thấy nặng nề. Lúc đó, dọn bàn hay xem video giúp bạn thấy nhẹ người ngay lập tức. Não “thích” cảm giác nhẹ đó nên cứ lặp lại. Vậy làm sao để chúng mình không còn trì hoãn, hết bật nút lười nhỉ?

12 cách nói lời cảm ơn thầy cô

Tween nào cũng muốn gửi lời cám ơn thầy cô nhân dịp ngày 20/11 sắp đến, nhưng bạn có biết mỗi cung Hoàng đạo lại có cách thể hiện tình cảm rất riêng không? Vì thế, bạn đừng băn khoăn nếu thấy cách của mình sao quá khác bạn bè, bởi thầy cô vẫn cảm nhận được những điều bạn muốn gửi gắm mà.

Khám phá ngày tử tế

Ươm mầm một việc tử tế sẽ tạo nên thế giới tốt đẹp hơn.

Vào Ngày Tử tế Thế giới, mọi người khắp nơi cùng cố gắng làm một điều tốt đẹp cho ai đó. Mà "làm một điều tốt đẹp" không nhất thiết là khó khăn hay tốn kém hay cần một kế hoạch to tát đâu nhé. Đôi khi, chỉ một nụ cười đã là đủ rồi.

Nhân Ngày Tử tế, Thiên Thần Nhỏ tặng bạn một trò chơi đặc biệt: Bingo Tử tế - một game quen thuộc ở nhiều trường học trên thế giới để nhắc bạn rằng: Những hành động tốt là điều chúng ta nên làm mỗi ngày chứ không phải vào riêng một ngày nào cả.

Thiên Thần Nhỏ 562 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 5/11/2026, có giá 20.000 đồng/cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!