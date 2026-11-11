Thiên tai cực đoan gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại Quảng Ngãi, Đồng Tháp

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Những ngày qua, thời tiết cực đoan với mưa kéo dài, dông lốc,... đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại một số địa phương trên cả nước.

Dông lốc làm sập, tốc mái 260 căn nhà trong 6 ngày tại Đồng Tháp

Ngày 11/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 6/11 đến 14 giờ ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ dông lốc tại 15 xã, làm sập và tốc mái 260 căn nhà, gãy đổ 7 trụ điện, gây thiệt hại hơn 23 ha cây ăn quả. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8,355 tỷ đồng.

Trong số 260 căn nhà bị ảnh hưởng, có 18 căn bị sập và 242 căn bị tốc mái. Dông lốc còn làm gãy đổ 7 trụ điện, nhiều cây xanh và gây thiệt hại 23,15 ha cây ăn quả, chủ yếu là mít và sầu riêng.

Đáng chú ý, tại xã Hậu Mỹ, dông lốc gây thiệt hại cho 2 cơ sở sản xuất; trong đó, Nhà máy Phước Lộc - Thiên Hộ bị tốc 15 tấm tôn nóc; Công ty Anh Dẫu Tiền Giang (ấp Mỹ Trung) bị sập khoảng 50% mái nhà kho, ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Sau sự cố, công ty đã huy động hơn 100 nhân sự di dời vật tư, khẩn trương sửa chữa nhà xưởng để sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đối với 18 căn nhà bị sập, các xã Trường Xuân, Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Phương Thịnh, Châu Thành và Tân Thạnh đã hỗ trợ các hộ dân thu dọn tài sản, bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm an toàn. Đến nay, các hộ cơ bản ổn định sinh hoạt.

Đối với 242 căn nhà bị tốc mái, các địa phương tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà; công tác khắc phục cơ bản hoàn tất. Hệ thống điện cũng đã được khôi phục sau khi 7 trụ điện trung thế bị gãy tại các xã Trường Xuân, Phương Thịnh và Thanh Bình được sửa chữa, thay thế, bảo đảm cấp điện trở lại an toàn.

Bên cạnh đó, một số địa phương đã vận động nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp các hộ có nhà bị sập, gặp khó khăn. Cụ thể, xã Trường Xuân hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; xã Phương Thịnh hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng; xã Thanh Bình hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến ngày 11/11, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ dông lốc, tổng thiệt hại ước tính hơn 15,49 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 34 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh và 575 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 168 căn tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, dông lốc còn làm tốc mái 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ gồm 5 phòng, 5 chuồng trại... Về hạ tầng, có 24 trụ điện bị gãy đổ, nhiều cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến giao thông, công trình công cộng, trường học và khu di tích.

Trong sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu; ảnh hưởng 23,15 ha cây ăn quả và nhiều cây trồng bị gẫy đổ.

Hiện, Ủy ban Nhân dân các xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của từng hộ dân; đồng thời, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thẩm định, chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Hàng trăm căn nhà bị phá hủy tại Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiên tai cực đoan gây nhiều thiệt hại cho Quảng Ngãi

Không khí lạnh gây mưa lớn, nhiều hình thái thiên tai cực đoan đi kèm tuy không gây thiệt về người nhưng gió lốc, triều cường, sạt lở đất đá trong hai ngày 10-11/11 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, tài sản của người dân nhiều địa phương của Quảng Ngãi.

Do mưa lớn, nước lũ chảy xiết gây sạt lở nhiều vị trí bờ sông, biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, tại xã Trường Giang mưa lũ gây sạt lở 2 đoạn bờ sông Trà Khúc chiều dài khoảng 500m tại 02 thôn: Thôn Tịnh Đông và thôn Đồng Ké. Bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Lạc, xã Trà Giang tiếp tục bị sạt lở ăn sâu vào đất liền với chiều dài khoảng 300 m, ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Tại xã Sơn Hà sạt lở bờ suối Nước Nia, ảnh hưởng đến khu dân cư và tuyến đường giao thông vào hồ chứa nước Nước Trong; ngoài ra các vị trí sạt lở bờ sông Phú Thọ xã An Phú do triều cường; bờ sông Phước Giang đoạn qua từ cầu cây Sanh đến thượng lưu cầu Hành Dũng-Hành Nhân, ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình giao thông.

Ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú, cho biết, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trong ngày 11/11 đã gây sạt lở bờ sông Phú Thọ đoạn gần Trạm Kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy với chiều dài khoảng 50m. Bên cạnh đó, nước lũ trên sông Vệ chảy xiết cũng đã gây sạt lở bờ sông Cửa Lỡ, thôn Tân Mỹ, xã An Phú với bề rộng khoảng 30m, chiều dài khoảng 200m.

Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương huy động các lực lượng tập trung khắc phục bằng cách đổ đất, đá gia cố bờ sông tạm thời để hạn chế tình trạng tiếp tục sạt lở. Bên cạnh đó, địa phương vẫn đang duy trì “4 tại chỗ,” ứng trực tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ, sạt lở đất ven sông, biển; có phương án di dời, sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn về con người và tài sản khi mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trong ngày 11/11 đã sạt lở taluy dương khoảng trên 70m đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Quảng Ngãi tại 03 vị trí: Km163+080(P), Km161+120(T), Km160+920(T) và Km163+080 (P).

Bên cạnh đó, hiện có 44 vị trí sạt lở trên các tuyến đường do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý; hơn 50 vị trí sạt lở taluy dương, ta luy âm, đất, đá tràn ra mặt đường, thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý.

Tại xã miền núi Sơn Tây Hạ, mưa lớn gây sạt lở đất đá tại 9 vị trí ước khoảng 585m³ đất đá. Trong đó, nguy hiểm nhất là hai vị trí sạt lở tại khu vực đường ĐH83 khu vực dưới Đèo Ra Vách, địa phận thôn Tà Vin có khối lượng khoảng 30m³ đổ xuống mặt đường và sạt lở đất, đá gần Trường Phổ thông trung học Dân tộc bán trú tiểu học, Trung học cơ sở Sơn Tây Hạ, phân hiệu Sơn Màu (điểm trường tiểu học thôn Đắk Panh cũ), ước khối lượng khoảng 80m³.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành rà soát tất cả các vị trí sạt lở, bố trí biển cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực sạt lở nguy hiểm; do mưa lớn vẫn tiếp diễn nên công tác khắc phục hậu quả sạt lở trên các tuyến đường trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn.

Theo Báo cáo nhanh của Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi do mưa lớn, gió lốc, gây tốc mái 24 nhà dân tại xã Đak Tờ Kan và Long Phụng; sạt lở đất gây ảnh hưởng 32 nhà dân ở các xã Ngọc Linh, Sơn Mai, Măng Bút, Tây Trà, và Bình Sơn. Hàng trăm nhà dân ở các xã Phước Giang, Bình Sơn, Nghĩa Hành bị nước sâu từ 05-1,4m gây chia cắt. Trong hai ngày 10-11/11, lực lượng chức năng các địa phương trong tỉnh đã di dời, sơ tán 155 hộ đến nơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như phương tiện, tài sản, công trình trước diễn biến phức tạp do mưa lũ gây ra, chiều ngày 11/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có Công văn số 11860/UBND-NNMT về việc cấm phương tiện thủy hoạt động trên các sông, đặc biệt là 04 sông lớn của tỉnh trong thời gian mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu dừng hoạt động tất cả các loại tàu, thuyền, đò, ca nô, sà lan và các phương tiện thủy nội địa khác (kể cả phương tiện chở khách, vận chuyển hàng hóa, khai thác cát, sỏi) hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 04 sông lớn: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu cho đến khi hết đợt lũ; trừ phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có sông chảy qua thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân, chủ phương tiện; tạm dừng hoạt động các bến đò ngang, bến khách; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn đưa phương tiện vào nơi neo đậu an toàn, chằng buộc chắc chắn; bố trí lực lượng chốt chặn tại các bến đò, bến bốc xếp và các vị trí xung yếu, kiên quyết không để người dân đi đò, vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông khi nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình trên sông tạm dừng thi công dưới nước, di chuyển sà lan, máy móc, vật tư về nơi an toàn, không để cản trở dòng chảy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông tạm dừng hoạt động, di chuyển phương tiện, thiết bị về nơi an toàn; thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời diễn biến mưa, lũ đến các địa phương.

Các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các sông, khu vực cửa sông, cửa biển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra./.