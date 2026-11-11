Thiên tai cực đoan gây nhiều thiệt hại cho Quảng Ngãi

Công trình nhà ở tại xã Kon Plông bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát

Do mưa lớn, nước lũ chảy xiết gây sạt lở nhiều vị trí bờ sông, biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, tại xã Trường Giang mưa lũ gây sạt lở 2 đoạn bờ sông Trà Khúc chiều dài khoảng 500m tại 02 thôn: Thôn Tịnh Đông và thôn Đồng Ké. Bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Lạc, xã Trà Giang tiếp tục bị sạt lở ăn sâu vào đất liền với chiều dài khoảng 300 m, ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Tại xã Sơn Hà sạt lở bờ suối Nước Nia, ảnh hưởng đến khu dân cư và tuyến đường giao thông vào hồ chứa nước Nước Trong; ngoài ra các vị trí sạt lở bờ sông Phú Thọ xã An Phú do triều cường; bờ sông Phước Giang đoạn qua từ cầu cây Sanh đến thượng lưu cầu Hành Dũng – Hành Nhân, ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình giao thông.

Ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trong ngày 11/11 đã gây sạt lở bờ sông Phú Thọ đoạn gần Trạm Kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy với chiều dài khoảng 50m. Bên cạnh đó, nước lũ trên sông Vệ chảy xiết cũng đã gây sạt lở bờ sông Cửa Lỡ, thôn Tân Mỹ, xã An Phú với bề rộng khoảng 30m, chiều dài khoảng 200m.

UBND xã đã khẩn trương huy động các lực lượng tập trung khắc phục bằng cách đổ đất, đá gia cố bờ sông tạm thời để hạn chế tình trạng tiếp tục sạt lở. Bên cạnh đó, địa phương vẫn đang duy trì “4 tại chỗ”, ứng trực tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ, sạt lở đất ven sông, biển; có phương án di dời, sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn về con người và tài sản khi mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra.

Nhiều vị trí đường tại xã Măng Bút bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trong ngày 11/11 đã sạt lở taluy dương khoảng trên 70m đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Quảng Ngãi tại 03 vị trí: Km163+080(P), Km161+120(T), Km160+920(T) và Km163+080 (P). Bên cạnh đó, hiện có 44 vị trí sạt lở trên các tuyến đường do UBND cấp xã quản lý; hơn 50 vị trí sạt lở taluy dương, ta luy âm, đất, đá tràn ra mặt đường, thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý.

Tại xã miền núi Sơn Tây Hạ, mưa lớn gây sạt lở đất đá tại 9 vị trí ước khoảng 585 m³ đất đá. Trong đó, nguy hiểm nhất là hai vị trí sạt lở tại khu vực đường ĐH83 khu vực dưới Đèo Ra Vách, địa phận thôn Tà Vin có khối lượng khoảng 30 m³ đổ xuống mặt đường và sạt lở đất, đá gần Trường Phổ thông trung học Dân tộc bán trú tiểu học, Trung học cơ sở Sơn Tây Hạ, phân hiệu Sơn Màu (điểm trường tiểu học thôn Đắk Panh cũ), ước khối lượng khoảng 80m³.

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình cho biết, UBND xã đã tiến hành rà soát tất cả các vị trí sạt lở, bố trí biển cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực sạt lở nguy hiểm; do mưa lớn vẫn tiếp diễn nên công tác khắc phục hậu quả sạt lở trên các tuyến đường trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng xã Măng Bút khẩn trương xử lý các vị trí đường bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát

Theo Báo cáo nhanh của Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi do mưa lớn, gió lốc, gây tốc mái 24 nhà dân tại xã Đak Tờ Kan và Long Phụng; sạt lở đất gây ảnh hưởng 32 nhà dân ở các xã Ngọc Linh, Sơn Mai, Măng Bút, Tây Trà, và Bình Sơn. Hàng trăm nhà dân ở các xã Phước Giang, Bình Sơn, Nghĩa Hành bị nước sâu từ 05-1,4m gây chia cắt. Trong hai ngày 10-11/11, lực lượng chức năng các địa phương trong tỉnh đã di dời, sơ tán 155 hộ đến nơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như phương tiện, tài sản, công trình trước diễn biến phức tạp do mưa lũ gây ra, chiều ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có Công văn số 11860/UBND-NNMT về việc cấm phương tiện thủy hoạt động trên các sông, đặc biệt là 04 sông lớn của tỉnh trong thời gian mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, đặc khu dừng hoạt động tất cả các loại tàu, thuyền, đò, ca nô, sà lan và các phương tiện thủy nội địa khác (kể cả phương tiện chở khách, vận chuyển hàng hóa, khai thác cát, sỏi) hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 04 sông lớn: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu cho đến khi hết đợt lũ; trừ phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng xã Măng Bút hỗ trợ người dân có nhà bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát

UBND các xã, phường, đặc khu có sông chảy qua thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân, chủ phương tiện; tạm dừng hoạt động các bến đò ngang, bến khách; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn đưa phương tiện vào nơi neo đậu an toàn, chằng buộc chắc chắn; bố trí lực lượng chốt chặn tại các bến đò, bến bốc xếp và các vị trí xung yếu, kiên quyết không để người dân đi đò, vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông khi nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình trên sông tạm dừng thi công dưới nước, di chuyển sà lan, máy móc, vật tư về nơi an toàn, không để cản trở dòng chảy. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông tạm dừng hoạt động, di chuyển phương tiện, thiết bị về nơi an toàn; thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời diễn biến mưa, lũ đến các địa phương.

Các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các sông, khu vực cửa sông, cửa biển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.