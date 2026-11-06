Thiên sử thi 'Ramayana' được tái hiện công phu, hoành tráng và rực rỡ trên màn ảnh

Cảnh đám cưới giữa hoàng tử Rama và công chúa Sita trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

Bộ phim mang tên “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” đã chính thức ra mắt khán giả và ấn định ngày khởi chiếu là 6/11.

Chuyện phim dựa trên cốt truyện cơ bản của bộ sử thi, với mối tình sâu sắc giữa hoàng tử Rama và công chúa Sita, những tranh chấp quyền lực trong triều chính khiến hoàng tử bị lưu đày 14 năm trong rừng sâu cùng người em trai Lakshmana, cuộc đụng độ giữa hoàng tử Rama và Quỷ vương Ravana. Phim xây dựng những tuyến nhân vật và câu chuyện khác nhau, nhằm lý giải cho nguyên nhân dẫn đến cuộc đối đầu giữa hoàng tử và Quỷ vương.

Hình ảnh thần Indra cưỡi voi trong phim.

Hiện tại, phim đang dừng lại ở phần 1, với hành trình lưu đày của hoàng tử và kết thúc ở sự kiện bước ngoặt khi Quỷ vương Ravana dùng mưu kế bắt cóc Sita đưa về đảo quốc Lanka. Trận đại chiến thần thoại giữa chính và tà nhằm giải cứu Sita sẽ được tiếp nối ở phần 2, dự kiến ra mắt năm 2028.

Đằng sau những trận chiến giữa thần và quỷ, sử thi Ramayana là câu chuyện về tình yêu, sứ mệnh bảo vệ và nỗi thù hận từ trong tâm khảm sâu nhất của con người và các vị thần trong văn hoá cổ xưa. Bộ phim lần này xoay quanh cuộc đối đầu giữa Rama, vị hoàng tử sống với bổn phận hy sinh và chính nghĩa và Ravana, kẻ thống trị tam giới bất tử bị dẫn dắt bởi niềm kiêu hãnh về quyền lực và khát vọng báo thù. Một người chiến đấu để bảo vệ những gì mình yêu thương. Người còn lại bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận. Hai lựa chọn đối lập cùng dẫn đến một cuộc chiến nhuốm màu bi tráng.

Quỷ vương Ravana trở về vương quốc của mình.

Cuộc chiến không đơn thuần là những trận đánh bằng gươm đao, giáo mác, mà hẳn là một bức sử thi vĩ đại đan xen giữa khát vọng công lý, tinh thần quả cảm và những nỗi đau, sự hy sinh nghiệt ngã của con người thống khổ, thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh của cả những thế giới.

Trên nền câu chuyện sử thi, phần hình ảnh của bộ phim đem đến một thế giới thần thoại rộng lớn với những cung điện, chiến trường và các thế lực siêu nhiên. Định dạng phim Imax làm cho tất cả những hình ảnh ấy trở nên chân thật đến từng chi tiết, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình trong suốt 168 phút.

Hoàng tử Rama và em trai Lakshmana học binh pháp từ thầy.

Đứng đằng sau bộ phim siêu bom tấn này là những tên tuổi lừng danh của điện ảnh Ấn Độ và Hollywood. Dự án do đạo diễn Nitesh Tiwari và nhà sản xuất “triệu đô” Namit Malhotra thực hiện. Namit Malhotra được mệnh danh là ông trùm kỹ xảo của các bộ phim bom tấn như: “Dune”, “Oppenheimer”, “Interstellar”, siêu bom tấn tỷ đô “Avatar: The Way of Water”, phim giả tưởng ăn khách “Brahmāstra: Part One - Shiva” và phim hoạt hình toàn cầu “The Garfield Movie”.

Đây cũng là một trong những dự án được đầu tư kinh phí lớn nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ. Theo thông tin được công bố, tổng ngân sách cho 2 phần sử thi “Ramayana” lên tới 500 triệu USD. Trong đó phần lớn ngân sách được dồn vào khâu kỹ xảo (VFX/CGI) hoành tráng do công ty DNEG của Hollywood đảm nhận với hơn 600 ngày hậu kỳ chuyên sâu.

Nữ diễn viên Sai Pallavi trong vai công chúa Sita.

Khoản đầu tư lớn tiếp theo là thù lao khoảng 30 triệu USD cho dàn diễn viên hạng A, gồm tài tử Ranbir Kapoor (vai Hoàng tử Rama) nhận 18 triệu USD và ngôi sao Yash (vai quỷ vương Ravana) nhận 12 triệu USD cho toàn bộ dự án. Phần ngân sách còn lại được phân bổ cho chi phí quảng bá và phát hành toàn cầu. Từ những con số này, dự án mang theo tham vọng đưa một câu chuyện gắn liền với văn hóa Ấn Độ vươn ra thị trường quốc tế.

Nam diễn viên Yash vào vai Quỷ vương Ravana cho biết ê-kíp đang cố gắng mang đến một phiên bản gần gũi và sâu sắc cho các nhân vật huyền thoại, giúp câu chuyện dễ tiếp cận hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở “sân chơi” châu Âu.

Phim mang đậm nét văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Một trong những điểm đáng chú ý ở bộ phim là âm nhạc, với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với những chất liệu truyền thống Ấn Độ. Nhạc phim là cú bắt tay lịch sử giữa hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar Hans Zimmer và A.R. Rahman, một người là bậc thầy tạo hit hàng đầu Hollywood và một người là biểu tượng âm nhạc vĩ đại top đầu Ấn Độ.

Về mặt hình ảnh, DNEG, công ty hàng đầu thế giới về hiệu ứng hình ảnh, từng 8 lần ôm tượng vàng Oscar đảm nhận phần kỹ xảo. Phim được định hình thành một vũ trụ điện ảnh kỳ vĩ, được đo ni đóng giày riêng cho các định dạng cao cấp IMAX nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thị giác của khán giả.

Phim được chăm chút về kỹ xảo.

Phim được thực hiện cẩn trọng trong từng khung hình và chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất khi “vẽ trên dải lụa văn hoá lâu đời”, với mong muốn kể một câu chuyện gắn với lịch sử văn hóa hàng nghìn năm của Ấn Độ qua một tác phẩm điện ảnh mang tầm quốc tế.

Với nhà sản xuất Namit Malhotra, ông tin rằng dự án này sẽ là bệ phóng đưa nghệ thuật kể chuyện của Ấn Độ lên tầm quốc tế. Nhà sản xuất chia sẻ: “Tôi không chỉ muốn làm cho quê hương tự hào, mà còn muốn khơi dậy sự hứng thú của khán giả thế giới về nghệ thuật kể chuyện của Ấn Độ và cùng nhau tôn vinh điện ảnh toàn cầu. Chúng ta vẫn yêu thích phim Hollywood, vẫn xem những tác phẩm kinh điển như Oppenheimer hay Forrest Gump với những cảm xúc tuyệt vời bởi câu chuyện của chúng mang tính phổ quát. Và tôi tin rằng, bộ phim này cũng sở hữu giá trị tương tự”.

Được lựa chọn trở thành đại sứ quảng bá phim “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại”, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết cô cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ bé để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam-Ấn Độ”.

Trailer phim: