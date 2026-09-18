Thiên Phụng, Lệ Kim giành HCV nội dung quyền taekwondo thế giới

Giải đấu diễn ra tại Chuncheon, Hàn Quốc, từ ngày 16 đến 20/9. Ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để giành quyền vào chung kết.

Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim giành Huy chương Vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50 tại Giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2026. Ảnh: WT

Trong trận tranh Huy chương Vàng, hai võ sĩ Việt Nam đối đầu cặp vận động viên Đan Mạch. Với phần trình diễn đồng đều, những động tác dứt khoát và khả năng phối hợp ăn ý, Thiên Phụng và Lệ Kim đã giành chiến thắng, bước lên bục cao nhất.

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam tại giải năm nay. Trước đó, đội tuyển giành một Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng.

Huy chương Bạc thuộc về Châu Tuyết Vân ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40. Ở nội dung đồng đội nam U50, Nguyễn Thiên Phụng cùng Nguyễn Văn Trường và Lê Thanh Trung giành Huy chương Đồng. Đội nữ U30 gồm Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên và Lê Ngọc Hân cũng mang về một Huy chương Đồng.

Tính đến chiều 18/9, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã giành tổng cộng một Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng tại giải.

Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của taekwondo Việt Nam. Tại Giải vô địch quyền taekwondo thế giới năm 2024, Thiên Phụng từng cùng Châu Tuyết Vân giành Huy chương Vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50. Cũng tại giải đấu này, Lệ Kim giành Huy chương Bạc nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40.

Ngày 19/9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tranh tài với kỳ vọng giành thêm huy chương ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50, gồm Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai.