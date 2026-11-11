Thiên nga trắng từ Siberia lạnh giá của Nga di cư xuống phương Nam tránh rét

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng tại vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)