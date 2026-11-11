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Thiên nga trắng từ Siberia lạnh giá của Nga di cư xuống phương Nam tránh rét

Hàng năm, hàng nghìn con thiên nga trắng từ vùng Siberia di cư về khu đất ngập nước hơn 6.000ha của Trung Quốc để trú đông, biến nơi đây thành "thiên đường" sinh sống lý tưởng của chúng trong giá rét.

Báo VietnamPlus
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Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng tại vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng tại vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thiên nga trắng từ Siberia (Nga) di cư tới vùng đất ngập nước bên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thien-nga-trang-tu-siberia-lanh-gia-cua-nga-di-cu-xuong-phuong-nam-tranh-ret-post1147640.vnp