Thiên Long về tay tập đoàn Nhật Bản

Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố việc các cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại TLG cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản), sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tập đoàn Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại Tập đoàn Thiên Long.

Sau thương vụ, Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh tại TLG. Như vậy, thông qua việc sở hữu toàn bộ Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại Thiên Long.

Theo Thiên Long, đây là một phần trong giao dịch đã được công ty công bố ngày 4/12/2025. Các bước tiếp theo, bao gồm chào mua công khai cổ phiếu TLG, sẽ được Kokuyo triển khai theo quy định pháp luật Việt Nam. Thông tin chính thức về đợt chào mua sẽ được công bố theo quy định.

Cuối năm ngoái, Thiên Long công bố cổ đông lớn TLAT đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Thông báo mới nhất không xác nhận tổng giá trị của thương vụ. Tuy nhiên, theo công bố từ Kokuyo hồi tháng 12/2025, doanh nghiệp Nhật dự tính chi khoảng 27,6 tỷ yen (tương đương 4.700 tỷ đồng vào thời điểm đó).

Tập đoàn Thiên Long thành lập năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gầy dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như FlexOffice, Colokit và Flexio. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

9 tháng đầu năm, TLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 423 tỷ đồng, cải thiện khoảng 12,5%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh thu, kết hợp với tỷ lệ lợi nhuận ròng được duy trì tương đồng so với cùng kỳ, đạt mức 11,7%.

Kokuyo là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc, thành lập năm 1905. Tại Việt Nam, Kokuyo hiện kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus, đồng thời đã hợp tác TLG trong các hợp đồng sản xuất theo yêu cầu và thiết kế (OEM).