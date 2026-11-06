Thiên Long về tay tập đoàn Nhật Bản

Tập đoàn Nhật Bản đã hoàn tất bước đầu trong hành trình thâu tóm Thiên Long. Ảnh: TLG.

Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) ngày 6/11 công bố thông tin về việc các cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp này cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản), sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau thương vụ, Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần của TLAT.

Như vậy, thông qua việc sở hữu toàn bộ TLAT, Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại Thiên Long.

Theo Thiên Long, đây là một phần trong giao dịch đã được công ty công bố ngày 4/12/2025.

Các bước tiếp theo, bao gồm chào mua công khai cổ phiếu TLG, sẽ được Kokuyo triển khai theo quy định pháp luật Việt Nam. Thông tin chính thức về đợt chào mua sẽ được công bố theo quy định.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Kokuyo công bố kế hoạch mua lại toàn bộ cổ phần tại TLAT và thực hiện chào mua công khai thêm cổ phiếu Thiên Long.

Theo phương án được công bố, tập đoàn Nhật Bản dự kiến chào mua công khai thêm tối đa 18,19% vốn TLG từ các cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất cả hai giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Kokuyo tại Thiên Long có thể đạt 65,01%, qua đó đưa doanh nghiệp Việt Nam trở thành công ty con của tập đoàn Nhật Bản.

Tổng giá trị thương vụ được Kokuyo ước tính khoảng 27,6 tỷ yen, tương đương khoảng 4.700 tỷ đồng tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, thông báo ngày 6/11 của Thiên Long chưa cập nhật giá trị thực tế của giao dịch chuyển nhượng TLAT.

Thành lập năm 1905, Kokuyo là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus, đồng thời là đối tác của Thiên Long trong các hợp đồng sản xuất theo yêu cầu và thiết kế (OEM).

Thiên Long được thành lập năm 1981, hiện sở hữu hơn 1.000 sản phẩm dưới các thương hiệu như Thiên Long, FlexOffice, Colokit và Flexio. Doanh nghiệp cho biết sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu đến hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ban lãnh đạo Thiên Long, giao dịch chuyển nhượng TLAT và những diễn biến liên quan ở giai đoạn hiện tại không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Công ty tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Thương vụ chuyển giao quyền sở hữu diễn ra cùng thời điểm Thiên Long chuẩn bị thay đổi lớn ở bộ máy quản trị. Ngày 5/11, doanh nghiệp công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 7/12, trong đó trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 5/9 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028.

Danh sách này gồm ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm nhà sáng lập Thiên Long; bà Cô Cẩm Nguyệt - em gái ông Thọ; ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh - hai người con của ông. Thành viên còn lại là ông Nguyễn Đình Tâm, cựu Tổng giám đốc doanh nghiệp. Cả 5 người đã gửi đơn từ nhiệm, dự kiến việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Sau khi rời HĐQT, ông Cô Gia Thọ sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự Thiên Long theo hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm.

Ở vị trí này, ông có thể tham gia các cuộc họp theo đề nghị của HĐQT, đại diện công ty tại một số sự kiện và hỗ trợ duy trì quan hệ với cổ đông, đối tác. Tuy nhiên, ông không tham gia điều hành và không có quyền biểu quyết tại HĐQT.