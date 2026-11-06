Thiên Long 'thay máu' HĐQT, cổ đông chờ cuộc chơi mới

Theo tài liệu công bố, Thiên Long đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của 5 trong tổng số 9 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028. Danh sách gồm ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT; bà Cô Cẩm Nguyệt, em gái ông Thọ; ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh, hai người con của ông Thọ; cùng ông Nguyễn Đình Tâm, cựu Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Nhà sáng lập Cô Gia Thọ cùng các thành viên gia đình dự kiến rời HĐQT Thiên Long.

Việc miễn nhiệm dự kiến được trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/12, với hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Công ty dự kiến bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ còn lại.

Sau khi rời HĐQT, ông Cô Gia Thọ sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự theo hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm. Ông sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tại các sự kiện, duy trì quan hệ với cổ đông và đối tác, nhưng không tham gia điều hành và không có quyền biểu quyết tại HĐQT.

Theo hợp đồng, mức thù lao tư vấn cố định của ông Thọ là 120 triệu đồng mỗi năm, tương đương 10 triệu đồng mỗi tháng.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu quản trị của Thiên Long. Doanh nghiệp được thành lập năm 1981 bởi ông Cô Gia Thọ, từ một cơ sở sản xuất bút bi trở thành thương hiệu văn phòng phẩm lớn tại Việt Nam.

Sự thay đổi nhân sự diễn ra sau khi Kokuyo công bố kế hoạch thâu tóm Thiên Long vào tháng 12/2025.

Theo phương án được công bố, tập đoàn Nhật Bản sẽ mua toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), đơn vị đang sở hữu 46,82% vốn TLG, sau đó chào mua công khai thêm tối đa 18,19% cổ phần. Nếu hoàn tất, Kokuyo sẽ nắm giữ 65,01% vốn và trở thành công ty mẹ của Thiên Long.

Ngày 30/9/2026, HĐQT Kokuyo đã thông qua khoản tăng vốn 28 tỷ yen, tương đương khoảng 180 triệu USD, cho công ty con tại Singapore là Synergy Investing Asia Pte. Ltd. để phục vụ thương vụ.

Tổng giá trị giao dịch dự kiến khoảng 27,6 tỷ yen, tương đương 4.600-4.700 tỷ đồng. Thương vụ đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chấp thuận có điều kiện vào tháng 9/2026.

Một trong những vấn đề được cổ đông Thiên Long quan tâm là mức giá Kokuyo sẽ đưa ra trong đợt chào mua công khai.

Theo ước tính của Chứng khoán Vietcap, tổng giá trị thương vụ 27,6 tỷ yen tương ứng khoảng 82.000 đồng/cp TLG. Mức giá này cao hơn khoảng 28% so với giá đóng cửa 64.200 đồng/cp ngày 4/12/2025, thời điểm Kokuyo công bố kế hoạch thâu tóm.

Tuy nhiên, cần lưu ý 82.000 đồng là mức giá ước tính quy đổi từ giá trị thương vụ, chưa phải giá chào mua công khai chính thức. Kokuyo từng cho biết sẽ công bố mức giá cụ thể trước khi triển khai đợt chào mua.

Trong khi đó, cổ phiếu TLG đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với mức tham chiếu này. Kết thúc phiên 5/11/2026, cổ phiếu này đóng cửa tại 54.300 đồng/cp. So với mức 82.000 đồng, thị giá hiện tại thấp hơn khoảng 33,8%. Nếu lấy mức giá ước tính làm tham chiếu, khoảng cách này tương đương gần 28.000 đồng/cp.

Dù vậy, không thể mặc định đây là mức lợi nhuận mà cổ đông sẽ nhận được nếu mua TLG ở vùng giá hiện tại. Giá chào mua chính thức, điều kiện giao dịch và thời điểm thực hiện vẫn là những yếu tố quyết định.

Về phía doanh nghiệp, kết quả kinh doanh vẫn là nền tảng quan trọng để đánh giá giá trị cổ phiếu. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần 3.621 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 423 tỷ đồng, tăng gần 13%.

Với Kokuyo, việc thâu tóm Thiên Long nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động tại châu Á, đặc biệt là ASEAN. Tập đoàn Nhật Bản có thể tận dụng năng lực sản xuất, thương hiệu và hệ thống phân phối của Thiên Long để mở rộng thị trường.

Còn với cổ đông Thiên Long, câu chuyện không chỉ nằm ở mức giá chào mua mà còn là triển vọng của doanh nghiệp sau khi đổi chủ. Khả năng tận dụng công nghệ, kinh nghiệm phát triển sản phẩm và mạng lưới quốc tế của Kokuyo sẽ quyết định phần lớn hiệu quả của thương vụ trong dài hạn.

Việc nhà sáng lập rời HĐQT cho thấy quá trình chuyển giao đã tiến thêm một bước. Tuy nhiên, cổ đông vẫn cần chờ thông tin chính thức về giá chào mua và tiến độ hoàn tất giao dịch trước khi đánh giá đầy đủ tác động đến quyền lợi của mình.