Thiên Long 'bán mình' cho tập đoàn Nhật Bản, gia đình ông Cô Gia Thọ rời Hội đồng quản trị

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. TLAT hiện sở hữu gần 45,2 triệu cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ.

Các cổ đông của TLAT đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp này cho Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sau giao dịch, Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần của TLAT. Đây là một phần trong thương vụ đã được Thiên Long công bố thông tin từ ngày 4/12/2025. Thông qua việc sở hữu TLAT, Kokuyo đã gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại doanh nghiệp văn phòng phẩm này.

Ban lãnh đạo Thiên Long cho biết các diễn biến nêu trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp. Công ty tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Cuối năm trước, Thiên Long công bố cổ đông lớn TLAT đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Kokuyo được thành lập năm 1905, là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus.

Thiên Long cũng mới công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của 5 thành viên, gồm ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Cô Cẩm Nguyệt, ông Nguyễn Đình Tâm, ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh.

Trong đó bà Cô Cẩm Nguyệt là em gái ông Cô Gia Thọ. Ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh là con của ông Thọ. Các đơn từ nhiệm được Hội đồng quản trị tiếp nhận ngày 4/11. Việc miễn nhiệm dự kiến được trình đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, Thiên Long dự kiến tổ chức vào ngày 7/12.

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 5 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2028 sẽ được diễn ra trong lần họp này. Dự kiến, các thành viên sẽ được miễn nhiệm từ ngày 1/1/2027.

Một điểm đáng chú ý là trong tài liệu họp được công bố, dự kiến Thiên Long sẽ bỏ điều lệ liên quan đến vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vị trí này không còn cần đảm bảo 2 yêu cầu gồm: Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết hoặc nắm giữ một tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử; là thành viên hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ trước.

Một nội dung đáng chú ý khác, Thiên Long cho biết ký hợp đồng tư vấn với ông Cô Gia Thọ. Dự kiến ông Thọ sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch danh dự của Thiên Long trong 3 năm. Ở vai trò này, ông Thọ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động đối ngoại, đại diện công ty tham dự sự kiện khi được Hội đồng quản trị đề nghị, đồng thời hỗ trợ duy trì uy tín và quan hệ với cổ đông, đối tác.

Ông Thọ cũng sẽ không tham gia điều hành và không có quyền biểu quyết tại hội đồng quản trị. Mức thù lao cố định hằng năm là 120 triệu đồng. Hợp đồng cũng đặt ra các nghĩa vụ về bảo mật và cạnh tranh.

Theo đó, trong thời gian hợp đồng và 2 năm sau khi kết thúc, ông Thọ không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với hoạt động sản xuất văn phòng phẩm của Thiên Long; sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn; thực hiện giao dịch với khách hàng nhằm cạnh tranh với công ty hoặc lôi kéo người có liên quan, khách hàng, đối tác và nhân viên.

Tập đoàn Thiên Long thành lập năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gây dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như FlexOffice, Colokit và Flexio. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 423 tỷ đồng, tăng khoảng 11,8%.

Riêng quý 3, doanh thu doanh nghiệp đạt khoảng 1.268 tỷ đồng, tăng 7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ.