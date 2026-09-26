Hình ảnh tia sét đánh trúng người đi đường (cắt từ camera hành trình).

Vụ việc khiến người phụ nữ loạng choạng, lao xe vào vỉa hè và ngã. Nạn nhân được xác định là bà H.T.H. (1979, trú phường Trường Vinh). Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với vết thương ở đầu và bị bỏng má phải, cánh tay phải. Clip cảnh “Thiên Lôi” vung tầm sét trúng người đi đường được camera hành trình xe ô-tô ghi lại và lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội.