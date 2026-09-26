'Thiên Lôi' vung tầm sét trúng người đi đường
Lúc 11 giờ 52 ngày 25-9, một phụ nữ mặc áo mưa điều khiển xe máy lưu thông qua vòng xuyến Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An) thì bị tia sét đánh trúng.
Vụ việc khiến người phụ nữ loạng choạng, lao xe vào vỉa hè và ngã. Nạn nhân được xác định là bà H.T.H. (1979, trú phường Trường Vinh). Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với vết thương ở đầu và bị bỏng má phải, cánh tay phải. Clip cảnh “Thiên Lôi” vung tầm sét trúng người đi đường được camera hành trình xe ô-tô ghi lại và lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thien-loi-vung-tam-set-trung-nguoi-di-duong-post358526.html