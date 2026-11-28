54 mục tiêu, 4 mô hình mẫu

Xã Thiên Lộc có diện tích tự nhiên 28,18km², quy mô dân số hơn 83.000 người. Nằm trong vùng đô thị mở rộng của Thủ đô, địa phương đang chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ về không gian, dân cư và cơ cấu kinh tế. Quy mô địa bàn, dân số tăng nhanh kéo theo nhu cầu ngày càng cao về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công, không gian văn hóa và môi trường sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Lộc tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo đề án của xã giai đoạn tới. Ảnh: PV

Trong bối cảnh đó, Đề án xây dựng mô hình “Làng trong đô thị”được xã Thiên Lộc xây dựng với mục tiêu hình thành các làng, khu dân cư phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng bền vững trong bản sắc; phát triển đô thị không đánh đổi những giá trị văn hóa truyền thống, lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò tự quản cộng đồng và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Đề án áp dụng trên địa bàn 14/14 thôn với 54 mục tiêu và 11 nhóm nội dung, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, đất đai, trật tự xây dựng, kinh tế, chuyển đổi số, quản trị địa phương, quốc phòng – an ninh. Những định hướng trọng tâm gồm đầu tư hạ tầng thiết yếu, bảo đảm không gian cộng đồng và cây xanh, số hóa di tích, duy trì không gian phục hồi lễ hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, quản lý đất công, môi trường và an ninh trật tự.

Đáng chú ý, qua khảo sát đến hết năm 2026, chưa có thôn nào đạt đầy đủ 54 mục tiêu; bình quân mỗi thôn mới đạt khoảng 11 mục tiêu. Những hạn chế phổ biến tại các thôn là xử lý nước thải, hạ tầng điện và viễn thông, bãi đỗ xe, không gian xanh, điểm tập kết rác, camera an ninh, chuyển đổi số và năng lực quản trị cơ sở. Thực tế này cho thấy khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi địa phương phải có lộ trình, giải pháp và cách huy động nguồn lực phù hợp.

Trên cơ sở đó, Đề án xác định, giai đoạn 2026-2030, lựa chọn 4 thôn đại diện xây dựng mô hình mẫu. Cụ thể: Thôn Hậu Dưỡng là làng dịch vụ, lưu trú mật độ cao; Thôn Mạch Lũng là làng di sản sinh thái ven sông Hồng; Thôn Đại Độ là làng dịch vụ gắn với Khu công nghiệp Thăng Long; Thôn Đoài là làng chuyển đổi gắn với khu đô thị mới. Giai đoạn 2031-2035, địa phương phấn đấu nhân rộng mô hình, hướng tới 14/14 thôn đạt các tiêu chí.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiên Lộc chủ trì lấy ý kiến phản biện hoàn thiện Đề án. Ảnh: PV

Giữ hồn làng trong nhịp sống đô thị

Tại Hội nghị phản biện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiên Lộc tổ chức mới đây, đóng góp ý kiến vào đề án, ông Vương Văn Đoàn (nguyên lãnh đạo xã Đại Mạch cũ) bày tỏ phấn khởi trước tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo xã trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh. Theo ông, với quy mô dân số lớn và nhu cầu đời sống ngày càng đa dạng, việc xây dựng những đề án nền tảng là bước đi kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển.

Tuy nhiên, để mục tiêu “bản sắc, xanh, văn minh, thông minh, đáng sống” trở thành hiện thực, ông Đoàn cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến không gian xanh và mặt nước.

"Ao hồ trong các thôn hiện còn rất ít, một số nơi gần như không còn. Đây không chỉ là yếu tố điều hòa khí hậu, tiêu thoát nước mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, lưu giữ ký ức văn hóa của làng quê"- ông Vương Văn Đoàn nêu quan điểm. Đồng thời kiến nghị có giải pháp bảo vệ, kè bờ, nạo vét, cải tạo các ao hồ hiện có, không để bị lấn chiếm, san lấp; rà soát quỹ đất công, đất xen kẹt để bố trí vườn hoa, tiểu công viên và các dải cây xanh cách ly, hình thành vành đai xanh quanh làng.

Đề án "Xây dựng mô hình Làng trong đô thị xã Thiên Lộc" với mục tiêu "Bản sắc, xanh, văn minh, thông minh, đáng sống”. Ảnh: PV

Từ góc nhìn phát triển cộng đồng, ông Nguyễn Tiến Việt, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Võng La cho rằng, “Làng trong đô thị” là yêu cầu tất yếu trong quá trình đô thị hóa. Điều quan trọng là phải hiểu đúng bản chất của mô hình: “làng” là không gian văn hóa, cộng đồng với đình, chùa, cây đa, bến nước và những phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ; “đô thị” là xu hướng phát triển. Hai yếu tố cần được kết hợp hài hòa để làng phát triển mà không mất đi cội nguồn.

Từ thực tế thôn Võng La, ông Việt đề nghị địa phương rà soát, xác minh và hệ thống hóa tư liệu về các di tích, công trình văn hóa từng tồn tại, tránh tình trạng thông tin sai lệch hoặc những dấu tích lịch sử bị lãng quên. Ông cũng nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề, nghề truyền thống cần gắn với phát triển kinh tế, bởi giữ nghề cũng là giữ văn hóa và sinh kế của cộng đồng.

Cụ thể hóa bằng giải pháp, lấy người dân làm trung tâm

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, cần giải quyết hài hòa giữa cấu trúc làng truyền thống với quy hoạch đô thị; chú trọng kết nối giao thông, hạ tầng sản xuất và các dịch vụ thiết yếu như trường học, y tế, không gian xanh, thiết chế cộng đồng.

Những vấn đề phát sinh từ đô thị hóa như rác thải, tiếng ồn, khói bụi, nước sạch và nước thải phải được tính toán giải pháp ngay từ quá trình xây dựng đề án.

Xã Thiên Lộc xác định giữ gìn bản sắc văn hoá trong quá trình phát triển. Ảnh: PV

Đáng chú ý, quá trình đô thị hóa có thể tác động mạnh đến người lao động, nhất là những người ở độ tuổi trung niên, còn sức lao động nhưng gặp khó khăn khi chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp cận công nghệ mới. Vì vậy, đề án cần quan tâm sâu hơn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; biến những nguồn thải có thể tái sử dụng thành tài nguyên, đồng thời tạo điều kiện để người dân thích ứng với phương thức sản xuất mới.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, “Làng trong đô thị” là đề án mang đặc trưng riêng của xã Thiên Lộc, kế thừa những kết quả từ các chương trình xây dựng nông thôn trước đây nhưng mở rộng phạm vi trên nhiều lĩnh vực. Với 54 tiêu chí, địa phương đặt ra những mục tiêu cao về chất lượng sống. Một số tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, song xã xác định cần có quyết tâm và lộ trình để từng bước thực hiện. Trong đó, xã sẽ nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để thu gom, xử lý nước thải trong các thôn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống.

Về văn hóa, xã xác định mỗi thôn cần xây dựng một cuốn sách về lịch sử, văn hóa truyền thống, hệ thống lại quá trình hình thành làng, các công trình di tích, lễ hội và những giá trị đã được các thế hệ gìn giữ. Cùng với đó là giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khôi phục những công trình di tích đã mất tại nơi còn điều kiện về quỹ đất, duy trì các lễ hội và xây dựng cổng làng, biển tên, dấu hiệu nhận diện cho từng khu dân cư.

Xã Thiên Lộc xác định bảo tồn văn hóa là gìn giữ ký ức, lịch sử và bản sắc riêng của mỗi thôn. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc nhấn mạnh, nếu không chủ động dành quỹ đất và xác định rõ những giá trị cần gìn giữ ngay từ hôm nay, quá trình đô thị hóa có thể khiến nhiều dấu tích làng quê chỉ còn lại trong tên gọi. Bởi vậy, bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại những công trình hiện hữu mà còn phải gìn giữ ký ức, lịch sử và bản sắc riêng của mỗi thôn.

Sau khi đề án được HĐND xã thông qua, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến từng đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Với quan điểm phát triển hiện đại nhưng không đánh mất cội nguồn, Thiên Lộc hướng tới để mỗi làng quê không bị hòa tan trong đô thị, mà trở thành một phần có giá trị riêng trong diện mạo mới của Thủ đô.