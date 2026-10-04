Thiên Lộc viết tiếp bản hùng ca từ truyền thống quê hương

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Dũng trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: PV

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh, 1016 năm Thăng Long - Hà Nội là hành trình đặc biệt của lịch sử, văn hóa và con người. Từ Thăng Long nghìn năm văn hiến đến Hà Nội hôm nay, những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần nhân nghĩa, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên luôn được trao truyền qua các thế hệ.

72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cũng là chặng đường 72 năm hòa bình, xây dựng và phát triển. Ngày 10-10-1954 trở thành dấu mốc thiêng liêng, để mỗi người hôm nay càng trân trọng giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Cùng với đó, 150 năm danh xưng Đông Anh là dấu mốc gắn với lịch sử, văn hóa, lao động, sáng tạo và những đóng góp của nhiều thế hệ người dân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Theo lãnh đạo xã Thiên Lộc, dù tên gọi và địa giới có thể thay đổi, nhưng tình đất, tình người cùng những giá trị làm nên quê hương vẫn được trao truyền. Thiên Lộc hôm nay là một phần trong dòng chảy lịch sử đó.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc tặng Cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: PV

Được hình thành từ những vùng đất giàu truyền thống, Thiên Lộc có hệ thống các giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Phát huy truyền thống cần cù, nghĩa tình, đoàn kết và vượt khó, Thiên Lộc đang đứng trước không gian phát triển mới với nhiều cơ hội và yêu cầu mới.

Trong quá trình phát triển, xã Thiên Lộc xác định hiện đại hóa không tách rời việc gìn giữ những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Mục tiêu đặt ra là xây dựng quê hương văn minh, hiện đại nhưng giàu bản sắc; phát triển gắn với cộng đồng, lấy cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Thiên Lộc viết tiếp bản hùng ca” với sự tham gia của những người con quê hương Thiên Lộc. Ảnh: PV

Ngay sau lễ kỷ niệm, liên hoan nghệ thuật quần chúng “Thiên Lộc viết tiếp bản hùng ca” diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc đến từ 14 đơn vị trên địa bàn xã.

Thông qua tiếng hát, điệu múa và các tiết mục nghệ thuật, chương trình không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhân dịp kỷ niệm các dấu mốc lịch sử, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.