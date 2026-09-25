Thiên Lộc tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi kỷ niệm các ngày lễ lớn

Theo kế hoạch, tại không gian quảng trường xã diễn ra nhiều hoạt động phục vụ nhân dân và du khách, gồm: Triển lãm ảnh, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, gian hàng ẩm thực, trưng bày diều truyền thống. Các hoạt động vui chơi dành cho trẻ em, trò chơi và biểu diễn nghệ thuật đường phố cũng được tổ chức trong thời gian này.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 1.016 năm Thăng Long - Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh dự kiến diễn ra tối ngày 3-10. Ảnh: PV

Đợt cao điểm tập trung vào 3 ngày (từ ngày 2 đến 4-10). Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 1.016 năm Thăng Long - Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh; Liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề “Thiên Lộc viết tiếp bản hùng ca”; triển lãm ảnh Dấu ấn Thiên Lộc giới thiệu những thành tựu nổi bật của địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các câu lạc bộ Zumba, dân vũ đến từ 14 thôn; Giải chạy Thiên Lộc - Bước chạy tương lai và nhiều hoạt động thể thao trong tháng 10.

Bên cạnh các hoạt động trên, xã tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2026; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm.

UBND xã Thiên Lộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị các hoạt động chiều 25-9. Ảnh: PV

Tại cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị các hoạt động diễn ra chiều nay (25-9), Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn, phục vụ nhân dân, nhất là phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, làm nổi bật những điểm đặc sắc của chuỗi hoạt động, đa dạng hóa các kênh truyền thông, mở rộng tuyên truyền tới các xã lân cận, trường học, doanh nghiệp và công nhân tại khu công nghiệp.

Chuỗi hoạt động do xã Thiên Lộc tổ chức dịp này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, mà còn là dịp giới thiệu những nét văn hóa, sản phẩm đặc trưng và kết quả phát triển của địa phương; đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.