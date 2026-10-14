Thiên Lộc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại nhà trọ cao tầng

Trên địa bàn xã Thiên Lộc hiện có 19 khu nhà ở cao tầng từ 6 đến 9 tầng, trong đó có nhiều công trình cho thuê trọ, phục vụ nhu cầu lưu trú của người lao động. Đây là loại hình cần được đặc biệt quan tâm trong công tác PCCC do tập trung đông người, đòi hỏi người thuê và người quản lý phải nắm vững các quy định an toàn, kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Xã Thiên Lộc hiện có 19 khu nhà ở cao tầng cho công nhân, người lao động thuê trọ. Ảnh: PV

Qua kiểm tra các khu nhà trọ cao tầng, ông Lê Công Hùng, Phó phòng Kinh tế xã Thiên Lộc cho biết, vẫn còn biểu hiện chủ quan ở cả người quản lý và người thuê trọ. Có nơi, dù hệ thống chuông báo cháy hoạt động, người dân chưa thể hiện sự quan tâm đúng mức; người quản lý cũng chưa nắm rõ các bước xử lý khi có cháy. Thực tế này cho thấy, việc trang bị hệ thống phòng cháy mới chỉ là một phần, quan trọng hơn là người dân phải biết cách phản ứng, thoát nạn và phối hợp với lực lượng chức năng khi có tình huống phát sinh.

Theo Trưởng Công an xã Thiên Lộc Hoàng Phi Thường, một trong những nguy cơ cháy phổ biến là sự cố về điện do quá tải, hệ thống dây dẫn không bảo đảm an toàn hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách. Bên cạnh đó, các hoạt động đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, đốt rác cũng có thể gây cháy nếu không được kiểm soát. Trong điều kiện nhà ở, nhà trọ và các công trình liền kề, lửa có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Vì vậy, cùng với kiểm tra, hướng dẫn tại các cơ sở, công tác tuyên truyền cần đi sâu vào những việc người dân có thể thực hiện hằng ngày như kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị đúng cách, bảo đảm an toàn khi đun nấu và chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn. Đối với các công trình còn tồn tại vi phạm, việc tuyên truyền, yêu cầu khắc phục phải gắn với kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác PCCC tại các khu nhà trọ cao tầng. Ảnh: PV

Nguy cơ mất an toàn cháy, nổ không chỉ tập trung tại nhà trọ mà còn hiện hữu ở nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh và các hộ có hoạt động chăn nuôi. Đại diện thôn Đông cho biết, một số hộ có nhà xưởng, cơ sở chăn nuôi vẫn chưa thực sự chú trọng trang bị phương tiện chữa cháy, dù công tác tuyên truyền đã được triển khai. Đại diện thôn đề xuất phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, yêu cầu các hộ chủ động trang bị bình chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Bên cạnh ý thức phòng ngừa, điều kiện tiếp cận hiện trường cũng là vấn đề cần quan tâm. Tình trạng dây điện, dây cáp trùng võng, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và phương tiện đỗ lấn chiếm lòng đường, ngõ xóm có thể cản trở hoạt động của xe chữa cháy. Tại một số khu vực, giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy còn bất cập, trong khi việc xử lý các công trình vi phạm, vật cản chưa đáp ứng yêu cầu.

Rà soát cơ sở nguy cơ cao, nâng cao năng lực chữa cháy tại chỗ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã Thiên Lộc xảy ra 2 vụ cháy cấp 1 và 6 vụ việc liên quan đến cháy, sự cố. Các vụ việc được lực lượng chức năng phối hợp xử lý, không gây thiệt hại về người.

Xã Thiên Lộc xác định các khu nhà trọ cần được đặc biệt quan tâm trong công tác PCCC. Ảnh: PV

Để chủ động phòng ngừa, UBND xã đã kiểm tra 231 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 kiểm tra 39 cơ sở về các nội dung liên quan đến PCCC; tổ chức kiểm tra tại chợ Mun và chợ Kim Nỗ. Qua kiểm tra, xã xử phạt vi phạm hành chính 9 cơ sở với tổng số tiền 61 triệu đồng, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện 23 quyết định đình chỉ liên quan đến PCCC&CNCH.

Tuy nhiên, tiến độ vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa một số đơn vị có thời điểm chưa chặt chẽ. Những tồn tại này đòi hỏi địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa bàn và chủ cơ sở, không để nguy cơ mất an toàn kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khắc Tuấn yêu cầu các cấp, các ngành và từng hộ gia đình khắc phục tư tưởng chủ quan trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Phương châm “4 tại chỗ” phải được triển khai đồng bộ, xác định rõ lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại từng địa bàn. Mỗi hộ gia đình cần chủ động tính toán lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy cơ bản và trang bị kỹ năng thoát hiểm khi có khói, lửa.

Giao nhiệm vụ tại hội nghị giao ban công tác PCCC&CNCH 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu rà soát toàn bộ 1.198 cơ sở trên địa bàn, tập trung vào nhà trọ, nhà cho thuê nhiều phòng, kho xưởng, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các khu chợ. Việc rà soát gắn với đánh giá điều kiện an toàn thực tế, chỉ rõ tồn tại và yêu cầu khắc phục. Cùng với đó, kiên quyết tham mưu ngừng cấp điện, nước đối với các cơ sở vi phạm PCCC gắn với vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo chỉ đạo tại địa phương.

Công an xã phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3 tổ chức diễn tập các tình huống cháy ban đêm, tại nơi tập trung đông người và khu vực ngõ sâu.

UBND xã yêu cầu 100% cán bộ xã, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và lưu số điện thoại đường dây nóng PCCC để bảo đảm thông tin thông suốt. Đồng thời, xã sẽ xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lơ là nhiệm vụ, báo cáo không đúng thực tế hoặc chậm tham mưu xử lý vi phạm....