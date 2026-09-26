Thiên Lộc: Đấu giá thành công 16 thửa đất, giá cao nhất 106,35 triệu đồng/m²

Đây là phiên đấu giá đầu tiên trong năm 2026, mở đầu cho kế hoạch khai thác nguồn lực đất đai của xã Thiên Lộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu khai mạc phiên đấu giá. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, theo quy hoạch, Thiên Lộc được định hướng phát triển theo mô hình đô thị mới, với hệ thống giao thông khung làm trục kết nối, gắn với các khu ở, khu thương mại - dịch vụ, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, các dự án trọng điểm như cầu Thượng Cát, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, các khu đô thị mới G8, G19, khu đấu giá X2 Kim Chung và nhiều dự án khác sẽ tạo thêm động lực phát triển, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại, xanh, đồng bộ trên địa bàn.

Đông đảo người dân tham gia phiên đấu giá. Ảnh: PV

Dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm X5, thôn Bắc có vị trí thuận lợi, được quy hoạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối với các tuyến đường hiện hữu và không gian phát triển đô thị xung quanh. Dự án gồm 26 thửa đất thuộc các ô LK-1, LK-2, LK-3 và LK-4, diện tích khoảng 80m² đến hơn 120m²/thửa, định hướng xây dựng tối đa 5 tầng.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc, đấu giá quyền sử dụng đất vừa nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, trường học, công trình công cộng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo xã yêu cầu các cá nhân tham gia nghiên cứu kỹ hồ sơ, thông tin về tài sản, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ; đồng thời đề nghị đơn vị tổ chức đấu giá bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Quang cảnh phiên đấu giá. Ảnh: PV

Sau quá trình đấu giá công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định, 16 thửa đất tại điểm X5 đã được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất 106,35 triệu đồng/m², tổng nguồn thu hơn 108 tỷ đồng.

Bà Trần Minh Thái, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc cho biết, theo kế hoạch thành phố giao, xã Thiên Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 4 dự án.

Kết quả phiên đấu giá đầu tiên là cơ sở để địa phương đánh giá nhu cầu thực tế của người dân đối với những khu đất đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện để triển khai xây dựng và sử dụng công trình.

Bà Trần Minh Thái cũng cho biết, các khu đất trước khi đưa ra đấu giá đã được rà soát cẩn thận, bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Người dân tham gia phiên đấu giá. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, xã Thiên Lộc tiếp tục tổ chức các phiên đấu giá đất trên cơ sở lượng hồ sơ và số người đăng ký tham gia, nhằm bảo đảm nguồn thu theo kế hoạch thành phố giao.

Dự kiến trong sáng mai (27-9), xã Thiên Lộc tiếp tục phối hợp tổ chức phiên đấu giá với các thửa đất tại khu X1, thôn Thọ Đa.