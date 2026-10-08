Thiên Lộc cưỡng chế, xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại thôn Sáp Mai

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Thiên Lộc công bố các quyết định cưỡng chế. Ảnh: PV

Trước đó, địa phương đã ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi vi phạm đất đai tại khu vực xứ đồng Khu Đống, thôn Sáp Mai.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, đã có 9 hộ tự giác thực hiện việc tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Đối với 10 trường hợp còn lại, UBND xã Thiên Lộc đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trong sáng 8-10, trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành. Qua đó, có 6 hộ xin tự tháo dỡ công trình vi phạm. UBND xã Thiên Lộc tiếp tục hỗ trợ các hộ di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình trong ngày, nhằm tạo điều kiện để người dân tự giác khắc phục hậu quả.

Đối với 4 trường hợp còn lại, UBND xã Thiên Lộc công bố các quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm.

Các lực lượng thực hiện phương án cưỡng chế sáng 8-10. Ảnh: PV

Các công trình vi phạm tại xứ đồng Khu Đống nằm trên đất nông nghiệp do thôn Sáp Mai và xã Võng La cũ giao cho các hộ quản lý, sử dụng và một số trường hợp tự sử dụng. Các hộ đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình nhà ở, nhà trọ, kho hàng... với diện tích khoảng trên 800m².

Khu vực cưỡng chế được bảo đảm an ninh trật tự; lực lượng chuyên môn thực hiện kiểm kê, di chuyển tài sản và tổ chức phá dỡ công trình theo phương án.