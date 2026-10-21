Thiên Lộc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc phục vụ GPMB tại thôn Mạch Lũng

Lực lượng chức năng thực hiện các bước cưỡng chế kiểm đếm. Ảnh: PV

Dự án xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phía Đông Bắc thôn Mạch Lũng có tổng diện tích đất thu hồi 74.777,6m², gồm 51.540,5m² đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP, 23.042,7m² đất do UBND xã quản lý và 194,4m² đất ở.

Dự án được triển khai nhằm từng bước khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải thiện cảnh quan và diện mạo đô thị khu vực.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế kiểm đếm. Ảnh: PV

Theo phương án cưỡng chế, các thửa đất của 4 hộ thuộc diện kiểm đếm bắt buộc nằm tập trung trong chỉ giới giải phóng mặt bằng tại xứ đồng Đình Giai, chủ yếu là đất nông nghiệp. Hiện trạng trên đất có một số công trình xây dựng, cây lâu năm và diện tích trồng rau màu.

Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phần lớn các hộ dân đã phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa đồng thuận, chưa hợp tác kiểm đếm dù chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động. Đối với 4 hộ thuộc diện cưỡng chế, UBND xã đã ban hành các quyết định theo quy định để thực hiện kiểm đếm bắt buộc.

Lực lượng chức năng thực hiện các bước cưỡng chế kiểm đếm. Ảnh: PV

Việc kiểm đếm nhằm xác định đầy đủ, chính xác diện tích đất và tài sản gắn liền với đất trong phạm vi thu hồi, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Phương án cũng yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật; không gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản và thực hiện bồi thường theo quy định nếu phát sinh thiệt hại.

Việc kiểm đếm nhằm xác định đầy đủ, chính xác diện tích đất và tài sản gắn liền với đất trong phạm vi thu hồi. Ảnh: PV

Việc tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc là bước thực hiện các thủ tục cần thiết, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch.