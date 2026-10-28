Thiên Đường Tăm Tối: Hành trình bi thương của người mẹ mất con giữa thời đại AI

Câu chuyện của Thiên Đường Tăm Tối bắt đầu từ vụ mất tích bí ẩn của chiếc xe buýt chở trẻ em đến khu cắm trại. Sau biến cố, Ryu So Young mất đi con trai Sun Woo 10 tuổi và phải sống cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Trong những năm tháng tiếp theo, cô tìm kiếm sự an ủi bằng cách kết nối với hình ảnh Sun Woo thông qua chương trình AI mang tên “Children of Paradise” (tạm dịch: những đứa trẻ của thiên đường). Được tái tạo từ những ký ức thân thương, phiên bản Sun Woo ảo trở thành chỗ dựa tinh thần giúp So Young tiếp tục cuộc sống sau mất mát.

So Young chẳng thể nguôi ngoai nỗi đau mất con.

Thế nhưng 9 năm sau, điều tưởng chừng không thể xảy ra bất ngờ trở thành hiện thực: Sun Woo thật sự trở về, nay đã là một chàng trai trưởng thành. Nhưng cuộc đoàn tụ không mang đến niềm hạnh phúc mà So Young từng mong đợi. Người con trai bằng xương bằng thịt trước mắt cô mang diện mạo và tính cách hoàn toàn khác với đứa trẻ mà cô vẫn luôn thương nhớ. Trong khi đó, phiên bản Sun Woo ảo vẫn giữ nguyên hình hài năm 10 tuổi, tiếp tục hiện diện với những cảm xúc thân thuộc và cần đến sự chăm sóc của mẹ.

AI đã giúp cô được gặp cậu con trai bị mất tích hằng ngày.

Từ tình huống ấy, Thiên Đường Tăm Tối đặt nhân vật So Young trước nghịch lý đầy ám ảnh: Người con trai thực sự đang đứng trước mặt nhưng lại trở nên xa lạ, còn người con mà cô có thể tìm đến để xoa dịu nỗi đau chỉ tồn tại trong thế giới thực tế ảo.

Vậy còn người con thật sự của cô thì sao?

Sau khi tạo dấu ấn với Train to Busan, Peninsula và gần đây là Colony đưa khán giả vào các thế giới bị đe dọa bởi thảm họa, dịch bệnh hay những thế lực siêu nhiên, đạo diễn Yeon Sang Ho lại lựa chọn một không gian nhỏ hẹp hơn nhưng không kém phần ám ảnh: thế giới nội tâm của một người mẹ sau biến cố mất con và đâu là giới hạn của công nghệ khi đứng trước những mối liên kết tình cảm sâu sắc nhất.

Thiên Đường Tăm Tối sẽ công chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/11.