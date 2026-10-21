'Thiên đường cỏ lau' cách Hà Nội 300km bắt đầu khoe sắc, khách đi 3 lần vẫn mê

"Thiên đường cỏ lau" vào mùa đẹp nhất

Anh Trần Văn Trung (sinh năm 1996), nhiếp ảnh gia tự do sống tại Hải Phòng, vừa trở lại Bình Liêu (Quảng Ninh) lần thứ ba. Nơi đây được ưu ái mệnh danh là "thiên đường cỏ lau" của miền Bắc, cách Hà Nội khoảng 300km, thu hút du khách vào khoảng tháng 10-12 hằng năm, khi những bông lau trắng muốt phủ kín các triền đồi, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng biên giới.

Khung cảnh thêm thơ mộng khi biển mây bồng bềnh xuất hiện vào sáng sớm hay ánh hoàng hôn nhuộm đỏ lúc cuối chiều.

Bình Liêu cũng được thiên nhiên ưu ái khi có thời tiết mát mẻ, dễ chịu như "Sa Pa thu nhỏ" của đất mỏ.

Mùa cỏ lau nên thơ, hấp dẫn du khách ghé thăm

Anh Trung cho biết, anh yêu thích những chuyến đi bằng xe máy, đặc biệt là đến các vùng núi có cảnh quan hùng vĩ, còn giữ được nét hoang sơ. Với công việc nhiếp ảnh, mỗi hành trình cũng là dịp để anh tìm kiếm góc chụp mới và cảm hứng sáng tạo.

Khác với 2 lần trước, chuyến đi này được anh Trung chuẩn bị kỹ hơn về thời gian và các điểm dừng chân. Anh cùng 2 người bạn di chuyển bằng xe máy, kết hợp ngắm cỏ lau ở cột mốc 1297, chinh phục cột mốc 1305, săn mây trên núi Cao Ly và chụp ảnh dải ngân hà vào ban đêm.

Anh và 2 người bạn xuất phát từ Hải Phòng lúc 8h ngày 15/10 bằng 2 xe máy. Sau khoảng 4 tiếng di chuyển trên quãng đường 160km, cả nhóm đến Bình Liêu, ăn trưa tại khu chợ địa phương rồi về homestay nhận phòng, nghỉ ngơi.

Khoảng 15h, nhóm lên đường đến cột mốc 1297 thuộc xã Kiên Mộc, Lạng Sơn (trước đây là xã Bắc Xa, huyện Đình Lập), nằm giáp ranh với Bình Liêu (Quảng Ninh) - nơi có những triền cỏ lau trắng trải dài giữa núi rừng.

Anh Trung chọn ở lại đến hoàng hôn để ngắm cảnh và chụp ảnh khi ánh nắng dịu hơn. Buổi tối, cả nhóm trở về khu vực chợ ăn uống, nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị thiết bị để chụp dải Ngân Hà.

Mùa cỏ lau dự kiến kéo dài từ giữa tháng 10 tới tháng 12

Sáng hôm sau, nhóm xuất phát lên núi Cao Ly săn mây, rồi di chuyển đến cột mốc 1305 - nơi có "sống lưng khủng long" chạy dài khoảng 2km trên sống núi, hai bên là triền vực. Sau khi ăn trưa tại khu vực chân dốc, cả nhóm quay lại thị trấn Bình Liêu cũ, tranh thủ ngắm và chụp ảnh ruộng lúa trong ánh hoàng hôn trước khi lên xe máy trở về Hải Phòng.

Theo anh Trung, thời tiết trong chuyến đi khá thuận lợi, trời mát và không có nắng gắt. Việc chủ động chọn giờ tham quan giúp cả nhóm đỡ vất vả hơn, có thêm thời gian tận hưởng cảnh sắc và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Kinh nghiệm săn cỏ lau

Theo anh Trung, cột mốc 1297 là điểm dừng chân du khách nhất định phải ghé thăm. Những bông lau trắng nổi bật giữa màu xanh của cây cối, núi rừng, tạo nên khung cảnh rộng mở, thích hợp để ngắm cảnh và chụp ảnh. Cỏ lau ở đây mọc dày, cao vượt đầu người nên chụp ảnh rất ấn tượng.

Từ cột mốc 1297, du khách có thể thu vào tầm mắt những con đường mòn uốn lượn, những cánh đồng cỏ lau dệt trắng tới chân trời

Cột mốc 1305 nổi tiếng với cung đường "sống lưng khủng long", gồm nhiều bậc thang nối tiếp nhau trên sườn núi. Hành trình lên xuống khá tốn sức, vì vậy du khách nên chuẩn bị giày phù hợp, nước uống và dành đủ thời gian di chuyển. Nếu muốn săn mây, du khách nên xuất phát từ sáng sớm.

Cột mốc 1305 nổi tiếng với cung đường "sống lưng khủng long"

Một trải nghiệm khác được anh Trung yêu thích là chụp ảnh dải Ngân Hà vào ban đêm. Theo chia sẻ của nam nhiếp ảnh gia, trong điều kiện thuận lợi, dải Ngân Hà có thể quan sát bằng mắt thường.

Anh cho biết đường đi từ Hải Phòng, Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc tới Bình Liêu nhìn chung không quá khó, phần lớn là đường nhựa và đường bê tông, song các điểm tham quan cách nhau khoảng 15-20km nên du khách cần sắp xếp lịch trình hợp lý. Trước khi khởi hành, du khách nên kiểm tra phương tiện, chuẩn bị đồ dùng cần thiết và chú ý an toàn khi di chuyển.

Do các cột mốc nằm trong khu vực biên giới, du khách cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng biên phòng và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu tại địa phương.

Ngoài cỏ lau, cuối tháng 10 còn là thời điểm những ruộng lúa bậc thang ở Bình Liêu chuẩn bị chín. Những thửa ruộng nằm gần đường quốc lộ nên du khách dễ dàng chiêm ngưỡng, cảm nhận mùi thơm lúa mới.

Anh Trung cho biết thêm, chi phí thuê phòng lưu trú và ăn uống ở Bình Liêu khá rẻ, người dân thân thiện.

Ruộng bậc thang đẹp mắt tại Bình Liêu

Ảnh: Andy Trung