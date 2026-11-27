Người ta thường nhắc đến tình mẫu tử bằng những cái ôm, lời ru và niềm hạnh phúc khi con chào đời. Nhưng với người mẹ vừa sinh con thứ hai, hành trình ấy lại bắt đầu bằng những đêm trắng ở Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi mỗi tiếng khóc của con, mỗi vết kim trên bàn tay nhỏ bé đều khiến trái tim mẹ thắt lại.

Từ căn phòng sau sinh còn vương hơi ấm của những ngày đầu làm mẹ lần thứ hai, hai mẹ con bước vào Bệnh viện Nhi Trung ương, bắt đầu những ngày tháng mà có lẽ cả đời này người mẹ cũng không thể quên.

Một chiếc giường chật, hai người mẹ và những nỗi lo không lời

Những ngày cao điểm của dịch RSV, số lượng trẻ nhập viện đông khiến không gian điều trị trở nên quá tải. Những chiếc giường vốn chỉ dành cho một bệnh nhi và người chăm sóc nay phải san sẻ cho hai mẹ, hai em bé.

Hai người mẹ nằm chung một giường, hai đứa trẻ nhỏ xíu được sắp xếp tráo đầu, tráo đuôi để nhường nhau từng khoảng trống. Chỉ một cử động nhẹ cũng phải dè chừng, bởi bên cạnh còn có một sinh linh bé bỏng khác và người mẹ cũng đang mang trong lòng nỗi bất an chẳng khác gì mình.

Căn phòng bệnh…và những nỗi lo của người làm mẹ chăm sóc con nhiễm SRV

Hình ảnh hai người mẹ nằm chung một giường, hai đứa trẻ nhỏ xíu được sắp xếp tráo đầu, tráo đuôi để nhường nhau từng khoảng trống.

Giữa không gian chật chội ấy, người ta mới nhận ra tình thương đôi khi không cần những lời nói lớn lao. Hai người mẹ xa lạ bỗng trở thành những người đồng hành, cùng nhường nhau một khoảng nằm, một chỗ ngồi, cùng khẽ khàng điều chỉnh tư thế để những đứa trẻ không bị thức giấc. Một ánh mắt ái ngại, một cử chỉ nhường chỗ hay lời hỏi han nhỏ nhẹ cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy được sẻ chia.

Ở nơi mà mỗi người đều đang mong con mình sớm khỏe mạnh, sự đồng cảm trở thành một thứ tình thân rất đặc biệt. Không ai muốn có mặt ở bệnh viện, nhưng những người mẹ lại tìm thấy nhau trong chính hoàn cảnh chẳng ai mong đợi ấy.

Những đôi bàn tay bé xíu và những mũi kim khiến mẹ nghẹn lòng

Đã từng trải qua một lần sinh nở, người mẹ tưởng rằng mình sẽ bình tĩnh và vững vàng hơn khi đón đứa con thứ hai. Thế nhưng, mọi kinh nghiệm dường như trở nên nhỏ bé khi chứng kiến em bé mới bảy ngày tuổi phải lấy máu xét nghiệm, đặt ven và tiêm những mũi kháng sinh đầu tiên trong đời.

Những nhịp thở trở nên khó khăn khiến các con cần hỗ trợ của mặt nạ khí dung MPV…

Mỗi lần lấy ven là một lần khóc thét vì đau đớn khiến người mẹ rơi nước mắt…

Xót thương vô cùng… những hình ảnh chọc kim tiêm lấy ven để tiêm từng mũi kháng sinh vào cơ thể nhỏ bé.

Mỗi lần nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ, lòng mẹ lại thấp thỏm. Mỗi tiếng khóc bật lên từ cơ thể bé bỏng ấy đều như cứa vào trái tim người mẹ. Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa thể gọi tên cơn đau, cũng chẳng thể nói với mẹ rằng mình đang khó chịu đến nhường nào. Mẹ chỉ biết đứng bên cạnh, nhìn con và ước giá như có thể chịu thay tất cả những đau đớn ấy.

Ám ảnh nhất có lẽ là đôi bàn tay bé xíu của con. Những ngón tay vốn mềm mại, hồng hào nay xuất hiện những vết bầm tím sau nhiều lần lấy ven. Có những đường ven nhỏ và khó tìm, lần lấy chưa thành công lại phải thực hiện lại. Những dấu kim chồng lên nhau trên làn da mỏng manh khiến người mẹ không khỏi xót xa. Nhìn đôi bàn tay con, mẹ chỉ muốn ôm lấy, che chở và giữ cho con khỏi thêm một lần đau đớn.

Có những giọt nước mắt mẹ cố giấu đi, nhưng chẳng thể ngăn được khi nghe tiếng con khóc. Mẹ cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, khẽ áp môi vào trán con như muốn gửi gắm tất cả yêu thương. Mẹ hiểu rằng những mũi tiêm, những lần lấy ven là điều cần thiết để điều trị, nhưng hiểu là một chuyện, còn nhìn con chịu đau lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Những đêm trắng và “tiếng khóc” là ngôn ngữ duy nhất của con

Khi bệnh viện dần chìm vào tĩnh lặng, những âm thanh ban ngày thưa đi, cũng là lúc những đêm dài của người mẹ bắt đầu. Con quấy khóc vì khó chịu, vì mệt mỏi, vì những triệu chứng của bệnh khiến cơ thể non nớt chưa thể dễ dàng thích nghi. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh không có lời, không có câu chữ, nhưng lại chứa đựng biết bao điều mà chỉ người mẹ mới cố gắng lắng nghe và thấu hiểu.

Một đứa trẻ mới bảy ngày tuổi chưa biết nói, chưa thể diễn đạt nỗi đau hay sự bất an. Tiếng khóc chính là cách duy nhất để con gọi mẹ, để báo rằng con đang cần được ôm ấp, vỗ về. Có những lúc con khóc mãi không nguôi, mẹ chỉ biết bế con trên tay, nhẹ nhàng đung đưa, vỗ về từng chút một.

Những đêm ở viện, mẹ gần như không có khái niệm về giấc ngủ trọn vẹn. Cơ thể sau sinh còn đau nhức, mệt mỏi, nhưng đôi tay vẫn phải ôm con, ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở. Mẹ lắng nghe tiếng con, quan sát từng biểu hiện nhỏ, chỉ mong con ngủ yên thêm một chút, thở đều thêm một chút. Có những đêm, mẹ chỉ chợp mắt được vài phút rồi lại giật mình tỉnh giấc khi con cựa quậy.

Trong căn phòng bệnh chật hẹp, giữa những tiếng khóc của trẻ nhỏ và bước chân vội vã của nhân viên y tế, người mẹ cứ thế đi qua từng đêm trắng. Không có lời than vãn, cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến sự mệt mỏi của chính mình. Bởi với mẹ lúc ấy, điều quan trọng nhất chỉ là con được bình an.

Tình mẫu tử được đo bằng những điều không ai nhìn thấy

Người ta thường nói về tình mẫu tử bằng những hình ảnh đẹp đẽ: vòng tay ôm con, dòng sữa ngọt lành, những lời ru dịu dàng và ánh mắt hạnh phúc khi con lớn lên từng ngày. Nhưng có lẽ, chỉ khi bước vào những ngày tháng khó khăn nhất, người mẹ mới cảm nhận trọn vẹn chiều sâu của tình yêu ấy.

Tình mẫu tử đôi khi là một người phụ nữ vừa vượt cạn chưa kịp hồi phục đã phải thức trắng nhiều đêm trong bệnh viện. Là đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, là cơ thể rã rời nhưng không dám rời con nửa bước. Là những giọt nước mắt lặng lẽ khi nhìn đôi bàn tay con bầm tím, rồi lại tự lau nước mắt để tiếp tục mỉm cười, vỗ về con.

Có lẽ, thiên chức làm mẹ không chỉ nằm ở khoảnh khắc sinh ra một đứa trẻ, mà còn được khắc sâu qua từng ngày người mẹ kiên nhẫn đồng hành cùng con trước những thử thách đầu đời. Mẹ không thể chịu đau thay con, không thể xóa đi ngay lập tức những khó chịu mà con đang trải qua, nhưng mẹ có thể ở đó, nắm lấy bàn tay bé nhỏ và không để con phải đối diện với thế giới này một mình.

Hành trình làm mẹ lần thứ hai đã bắt đầu theo một cách không ai mong muốn. Thay vì những ngày đầu bình yên bên gia đình, hai mẹ con lại cùng nhau đi qua những chiếc giường ghép chật chội, những lần lấy ven, những đêm thức trắng và những giọt nước mắt không tên.

Nhưng rồi, giữa tất cả những nhọc nhằn ấy, người mẹ vẫn tin vào ngày con khỏe mạnh, được trở về nhà, nằm trong chiếc nôi nhỏ và lớn lên bình yên trong vòng tay gia đình.

Sau này, khi con lớn lên, có thể con sẽ chẳng nhớ những ngày đầu đời mình từng nằm viện, từng khóc vì những mũi kim hay từng có những đêm mẹ không ngủ. Nhưng mẹ sẽ nhớ. Nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu từng bầm tím, nhớ từng tiếng khóc giữa đêm khuya, nhớ chiếc giường bệnh chật chội và những lần chỉ biết ôm con vào lòng mà cầu mong con mau khỏi bệnh.

Bởi có những yêu thương không cần được kể lại để chứng minh, có những hy sinh chẳng cần ai nhìn thấy để trở nên vĩ đại. Và có những ngày tháng tưởng chừng chỉ toàn nước mắt, nhưng lại trở thành dấu mốc sâu đậm nhất trong hành trình làm mẹ.

Con có thể không nhớ những ngày đầu đời đầy giông gió ấy, nhưng mẹ sẽ không bao giờ quên. Bởi ngay từ những ngày đầu tiên con chạm ngõ cuộc đời, mẹ đã học cách yêu con bằng tất cả những gì mình có, bằng cả trái tim và bằng sự kiên cường mà chính mẹ cũng chưa từng biết mình có.