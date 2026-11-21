Thiên Cấm Sơn khai hội văn hóa, tôn vinh bản sắc vùng Bảy Núi
Sáng 21/11, tại Khu Trung tâm hành hương hồ Thủy Liêm - Khu Du lịch Núi Cấm, UBND xã Núi Cấm (An Giang) khai mạc Lễ hội văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Thất Sơn - Hồn thiêng di sản”.
Lễ hội diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, nhân dịp lễ Hạ Ngươn, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phần lễ gồm hoạt động rước “Hương sắc Thất Sơn” và nghi thức Hạ Ngươn - “Dâng hạt ngọc trời”. Các nghi lễ thể hiện lòng tri ân thiên nhiên, trân trọng thành quả lao động và tôn vinh giá trị hạt gạo trong đời sống người dân vùng Bảy Núi.
Phần hội có các hoạt động văn hóa, ẩm thực, triển lãm, biểu diễn lân - sư - rồng và văn nghệ, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.
Thông qua các nghi lễ và hoạt động văn hóa, lễ hội góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi và điểm đến du lịch Thiên Cấm Sơn.
Dịp này, Ban tổ chức trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí 30 triệu đồng do chùa Vạn Linh vận động hỗ trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thien-cam-son-khai-hoi-van-hoa-ton-vinh-ban-sac-vung-bay-nui-a503124.html