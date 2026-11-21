Đại biểu tham dự lễ hội.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, nhân dịp lễ Hạ Ngươn, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần lễ gồm hoạt động rước “Hương sắc Thất Sơn” và nghi thức Hạ Ngươn - “Dâng hạt ngọc trời”. Các nghi lễ thể hiện lòng tri ân thiên nhiên, trân trọng thành quả lao động và tôn vinh giá trị hạt gạo trong đời sống người dân vùng Bảy Núi.

Phần hội có các hoạt động văn hóa, ẩm thực, triển lãm, biểu diễn lân - sư - rồng và văn nghệ, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Đại biểu thực hiện nghi thức dâng "Hạt ngọc trời".

Thông qua các nghi lễ và hoạt động văn hóa, lễ hội góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi và điểm đến du lịch Thiên Cấm Sơn.

Dịp này, Ban tổ chức trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí 30 triệu đồng do chùa Vạn Linh vận động hỗ trợ.