Đây là bước tiến lớn, khẳng định triết lý Cà phê Đạo của nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ trên toàn cầu sau khi hiện diện trên quê hương trà đạo Nhật Bản.

Cà phê Đạo khẳng định tầm vóc toàn cầu

Ngày 18/11, theo lời mời của Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ), Trung Nguyên Legend đã giới thiệu trải nghiệm Thiền cà phê - phương pháp thực hành nền tảng của Cà phê Đạo đến các nhà ngoại giao, đại sứ và đại diện phái đoàn các nước tại Liên Hợp Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Một tách cà phê Việt Nam - Cà phê, Văn hóa và Kết nối” (A Cup of Viet Nam - Coffee, Culture & Connection) kết hợp khai trương “Góc cà phê Việt Nam” của văn phòng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

Từ dấu ấn được UNESCO chọn giới thiệu với thế giới và hiện diện trên quê hương trà đạo Nhật Bản, hoạt động Thiền cà phê tại Liên Hợp Quốc cho thấy bản sắc văn hóa cà phê Việt Nam với triết lý Cà phê Đạo đang từng bước được ghi nhận ở tầm vóc toàn cầu, hiện diện trong đời sống, mở ra cơ hội đối thoại, thấu hiểu, kết nối quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cùng phu nhân (ngồi bàn giữa) giới thiệu trải nghiệm Thiền cà phê đến các đại sứ, nhà ngoại giao và đại diện phái đoàn các nước tại Liên Hợp Quốc.

Phát biểu giới thiệu trải nghiệm Thiền cà phê với các khách mời, cùng với niềm tự hào Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, dẫn đầu về sản lượng những hạt Robusta ngon nhất thế giới mang dấu ấn bản sắc, tinh thần sáng tạo và kiên cường ra với thế giới, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ: “Cà phê không chỉ là một thức uống. Cà phê còn mở ra không gian để các quốc gia lắng nghe nhau, tìm sự hòa hợp và cùng tư duy sáng tạo”.

Trong tầm nhìn đó, việc UNESCO chọn lựa Thiền cà phê để giới thiệu đến thế giới như một trải nghiệm văn hóa Việt Nam đặc sắc tạo môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cà phê Việt Nam, sự hiện diện Thiền cà phê trong không gian ngoại giao đa phương tại Liên Hợp Quốc là điều kiện cho các giá trị của Cà phê Đạo được chia sẻ, cảm nhận và lan tỏa.

Với sự kết hợp tinh tế giữa hương vị, âm thanh, nghi thức cùng hội tụ trong tinh thần Hòa - Kính - Thanh - Tịnh - Trách nhiệm - Tôn tạo, Thiền cà phê giúp đánh thức giác quan, nuôi dưỡng sự chú tâm tĩnh tại, khơi mở chiều sâu nội tâm và tái lập kết nối hài hòa những con người đến từ nền văn hóa khác nhau cùng đối thoại, sẻ chia và vượt qua khác biệt.

Đại sứ François Ayodele Jackman, Đại diện Thường trực của Barbados tại Liên Hợp Quốc, cùng phu nhân; Đại sứ Thongphane Savanphet, Trưởng Phái đoàn Thường trực của Lào tại Liên Hợp Quốc; Đại sứ Fatumanava-o-Upolu III Dr. Pa’olelei Luteru, Đại diện Thường trực của Samoa tại Liên Hợp Quốc; Đại sứ Ibrahim Olabi, Đại diện Thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc (từ trái sang phải), trải nghiệm Thiền cà phê - phương pháp thực hành nền tảng của triết lý Cà phê Đạo đến từ Việt Nam.

Trải nghiệm Thiền cà phê tại chương trình, Đại sứ Tareq Albanai, Đại diện Thường trực của Kuwait tại Liên Hợp Quốc chia sẻ: “Cảm ơn các bạn vì một trải nghiệm tuyệt vời và đã quy tụ chúng tôi về đây”.

Giáo sư John Phan (Đại học Columbia, Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead - WEAI) nhận định: “Trải nghiệm Thiền cà phê là sự hội tụ của nhiều yếu tố tuyệt đẹp trong văn hóa và bản sắc Việt Nam. Đây là một khoảnh khắc văn hóa mới, một thời điểm đặc biệt để chia sẻ các giá trị văn hóa Việt Nam với thế giới”.

Các đại sứ, đại biểu ngoại giao quốc tế ấn tượng với những trải nghiệm đặc sắc của Thiền cà phê trong chương trình hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam của văn phòng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Trong bộ phim tài liệu The Tao of Coffee do hãng thông tấn hàng đầu thế giới Warner Bros. Discovery của Mỹ sản xuất và phát sóng nhận định “mọi cách tiếp cận của Trung Nguyên Legend trong việc nâng cao giá trị cà phê Việt Nam không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến lối sống cà phê, và được truyền tải sâu sắc bởi thứ mà Trung Nguyên Legend gọi là Cà phê Đạo, hay ‘Con đường của cà phê’”. Đến nay, các hãng truyền thông quốc tế như Discovery, CNN, Bloomberg đã ghi nhận Trung Nguyên Legend là biểu tượng của “The Tao of Coffee”.

Triết lý Cà phê Đạo được Discovery nhận định "biến cà phê từ một đồ uống thông thường trở thành một phong cách sống, lối sống".

Lần đầu tiên, thông qua triết lý Cà phê Đạo, cà phê được đặt trong mối liên hệ với đời sống, khả năng sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, với phương pháp thực hành nền tảng Thiền cà phê, những giá trị tỉnh thức, sáng tạo, hài hòa và trách nhiệm của Cà phê Đạo được chuyển tải đưa cà phê trở thành cầu nối văn hóa, lấy con người làm trung tâm và hướng đến lối sống nhân bản, nhân văn, hài hòa, bền vững.

Cà Phê Đạo: Đưa bản sắc Việt Namđóng góp cho phát triển bền vững của nhân loại

Từ hạt cà phê đến một thực hành văn hóa, Cà phê Đạo nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam, gắn kết chặt chẽ giữa giá trị kinh tế với giá trị tinh thần, văn hóa, xã hội. Xuyên suốt hơn 30 năm, với sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng bồi đắp, phát huy, sáng tạo tri thức, nghi thức và triết lý sống cà phê.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê trong khuôn khổ “Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới” và cho biết trải nghiệm này giúp ông “nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”.

Theo Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036” do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua, vai trò của văn hóa được khẳng định không thể tách rời trong phát triển bền vững. Văn hóa theo đó không chỉ được ghi nhận là bản sắc cần gìn giữ, mà giúp con người gắn kết với cộng đồng, nuôi dưỡng đối thoại và sức sáng tạo trong quá trình thích ứng với bối cảnh xung đột, biến đổi khí hậu, công nghệ phát triển mạnh mẽ và bất bình đẳng hiện nay. Đây là những giá trị mà Cà phê Đạo theo đuổi và là nền tảng để tư tưởng tìm được tiếng nói chung với cộng đồng quốc tế.

Á hậu Elisabeth Reynés (bên phải) cùng top 3 Miss World 2026 trải nghiệm Thiền cà phê trong hành trình khám phá văn hóa, đất nước Việt Nam tại vòng chung kết Miss World.

Với phương pháp thực hành nền tảng Thiền cà phê, những giá trị tỉnh thức, sáng tạo, hài hòa và trách nhiệm của Cà phê Đạo được chuyển tải qua trải nghiệm để mỗi cá nhân tự cảm nhận. Bằng sự chú tâm trong từng nghi thức thưởng lãm, người tham gia có cơ hội lắng lại, suy ngẫm về bản thân và mối liên hệ với cộng đồng. Theo đó, từ bản sắc riêng của văn hóa cà phê Việt Nam, Cà phê Đạo đã mở ra những giá trị thiết thực cho đời sống chung của cộng đồng, được ghi nhận và lan tỏa.

Thống đốc tỉnh Fukuoka và phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền cà phê trong chương trình “Viet Nam Day 2026”.

Đến nay, thông qua trải nghiệm Thiền cà phê, triết lý Cà phê Đạo do Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo được xem như một ngôn ngữ mới của ngoại giao văn hóa thế giới, khẳng định bản sắc văn hóa cà phê Việt Nam, hướng đến sự thấu hiểu, kết nối và phát triển bền vững.

Trước khi hiện diện tại Liên Hợp Quốc, Thiền cà phê là một trải nghiệm văn hóa đặc biệt được giới thiệu đến các đại sứ, tổng lãnh sự, khách mời của Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự đồng hành của UNESCO, chương trình “Dạo bước để hiểu về thành phố” của Sở Ngoại vụ TP.HCM và “Viet Nam Day 2026” tại Fukuoka, Nhật Bản. Nổi bật, trong công bố hợp tác toàn cầu giữa UNESCO và Sofitel Legend tại Paris ngày 26/10 mới đây về bảo tồn di sản văn hóa gắn với trải nghiệm du lịch, Thiền cà phê tiếp tục được lựa chọn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam để giới thiệu với thế giới.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là “trải nghiệm sâu sắc”.

Kết hợp sự ghi nhận của cộng đồng và hiện diện quốc tế, Trung Nguyên Legend không ngừng gắn kết Cà phê Đạo với nền tảng văn hóa và cộng đồng chủ thể trong nước hướng đến trở thành di sản sống chung của nhân loại thông qua chuỗi hành động đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk. Tiếp nối chuỗi sự kiện Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng Hồ sơ “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Trung Nguyên Legend đồng hành hành UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Học viện Cà phê, thực hiện hóa chiến lược “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới” giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 của tỉnh. Đồng thời, Trung Nguyên Legend ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM về việc phối hợp triển khai chuyên ngành đào tạo “Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo”, góp phần xây dựng nền tảng nghiên cứu, đào tạo và trao truyền các giá trị di sản văn hóa cà phê.

Đặc biệt, Trung Nguyên Legend đang thúc đẩy các chương trình hợp tác chiến lược với UNESCO toàn cầu, hướng tới đưa hệ sinh thái cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - Việt Nam cùng triết lý Cà phê Đạo vào mạng lưới di sản, đối thoại văn hóa và phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế.

Công trình văn hóa biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, với không gian đào tạo, thực hành của Học viện Cà phê, được National Geographic giới thiệu như điểm đến đặc sắc “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn”.

Trong tinh thần văn hóa được đề cao như nguồn lực cho phát triển bền vững, Thiền cà phê hiện diện tại Liên Hợp Quốc là một bước tiến lớn, khẳng định triết lý Cà phê Đạo trên toàn cầu. Trong không gian đối thoại đa phương, những giá trị tỉnh thức, sáng tạo, hài hòa và trách nhiệm của triết lý Cà phê Đạo lấy con người làm trung tâm, lấy đối thoại làm cầu nối và lấy sự hài hòa với cộng đồng làm nền tảng, đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ: Nâng tầm giá trị văn hóa cà phê Việt Nam, đóng góp vào đời sống chung của nhân loại.

Song song dấu ấn Thiền cà phê tại Liên Hợp Quốc, Trung Nguyên Legend tổ chức hàng loạt hoạt động nâng cao hình ảnh thương hiệu, văn hóa cà phê Việt Nam trong nước và quốc tế. Từ 20/11 đến 29/11, trong tuần lễ khai trương tại Mỹ, Trung Nguyên Legend liên tục giới thiệu hệ thống 4 quán cà phê mới tại các bang Oregon, California và Texas, gồm 2 không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và 2 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee. Đồng thời, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend Philadelphia (bang Pennsylvania) sẽ kỷ niệm 1 năm chính thức hiện diện tại thành phố lớn thứ 5 của Mỹ. Tại Việt Nam, hệ thống Trung Nguyên E-Coffee cũng đồng loạt khai trương gần 10 cửa hàng mới tại TP.HCM, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long. Ngày 21/11, Trung Nguyên Legend sẽ đồng hành cùng chương trình V-Beyond Concert - North America 2026 diễn ra tại Honda Center, California. Với thông điệp “Beyond Coffee - Awakened Coffee”, Trung Nguyên Legend lan tỏa nguồn năng lượng tỉnh thức, đồng hành cùng nghệ sĩ, thế hệ trẻ và cộng đồng người Việt thực hiện khát vọng đưa âm nhạc, văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.