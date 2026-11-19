Hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Một tách cà phê Việt Nam - Cà phê, Văn hóa và Kết nối" (A Cup of Viet Nam - Coffee, Culture & Connection) với điểm nhấn là trải nghiệm "Thiền Cà phê" do các chuyên gia của Trung Nguyên Legend hướng dẫn. Các khách mời trực tiếp tìm hiểu cách pha cà phê phin truyền thống, thực hành các động tác thư giãn, thưởng thức cà phê trong không gian tĩnh lặng và trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa cà phê của các quốc gia. Nhân dịp này, Phái đoàn cũng chính thức khai trương "Góc Cà phê Việt Nam" tại trụ sở, nhằm tạo thêm không gian giao lưu, giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam và tăng cường kết nối với các đối tác, bạn bè quốc tế.

Sự kiện đặt văn hóa cà phê Việt Nam trong một không gian giao lưu ngoại giao đa phương, nơi một sản phẩm vốn quen thuộc trong đời sống được giới thiệu không chỉ qua hương vị mà còn qua cách thưởng thức và những quan niệm văn hóa gắn với nó.

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc giới thiệu về "Thiền Cà phê"

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh niềm tự hào về vị thế của Việt Nam trong ngành cà phê thế giới, đồng thời cho rằng cà phê có ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị của một thức uống. "Cà phê không chỉ là một thức uống. Cà phê còn mở ra không gian để các quốc gia lắng nghe nhau, tìm sự hòa hợp và cùng tư duy sáng tạo", ông chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được giới thiệu phương pháp thực hành Thiền Cà phê – một nội dung nền tảng trong triết lý Cà phê đạo do nhà sáng lập Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ khởi xướng. Trải nghiệm kết hợp hương vị, âm thanh và các nghi thức thưởng thức, hướng tới sự tập trung, tĩnh tại và kết nối giữa những người tham gia.

Các đại sứ, đại biểu ngoại giao quốc tế ấn tượng với những trải nghiệm đặc sắc của Thiền Cà phê

Việc giới thiệu Thiền Cà phê tại LHQ tiếp nối một số hoạt động quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam ở nước ngoài và trong các chương trình giao lưu quốc tế. Trước đó, trải nghiệm này từng được giới thiệu tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự đồng hành của UNESCO; chương trình "Dạo bước để hiểu về Thành phố" của Sở Ngoại vụ TP.HCM; và sự kiện "Viet Nam Day 2026" tại Fukuoka, Nhật Bản.

Trải nghiệm này cũng từng được ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, tham gia trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới. Ông cho biết hoạt động đã giúp mình nhìn nhận cà phê theo một cách khác. Những hoạt động giới thiệu tại Nhật Bản và các chương trình giao lưu quốc tế cho thấy nỗ lực đưa văn hóa cà phê Việt Nam ra khỏi phạm vi quảng bá sản phẩm, hướng tới việc xây dựng một câu chuyện văn hóa có chiều sâu hơn.

Ông Jonathan Baker – Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - trải nghiệm "Thiền Cà phê" trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức

Trong bộ phim tài liệu "The Tao of Coffee" do Warner Bros. Discovery sản xuất, cách tiếp cận của Trung Nguyên Legend được đề cập ở nhiều phương diện, từ cà phê văn hóa, nghệ thuật, tinh thần đến lối sống. Đây cũng là cách doanh nghiệp định vị triết lý Cà Phê Đạo: gắn việc thưởng thức cà phê với sự tỉnh thức, sáng tạo, hài hòa và trách nhiệm.

Tuy nhiên, để một thực hành được giới thiệu rộng rãi trở thành giá trị văn hóa có sức sống lâu dài, việc quảng bá ra bên ngoài cần đi cùng quá trình nghiên cứu, bảo tồn và trao truyền trong nước. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với văn hóa cà phê Việt Nam, nhất là khi cà phê đã trở thành một phần đáng kể trong đời sống kinh tế, xã hội và sinh hoạt thường ngày của nhiều cộng đồng.

Á hậu Elisabeth Reynés (bên phải) cùng Top 3 Miss World 2026 trải nghiệm Thiền Cà phê

Một trong những hướng đi được Trung Nguyên Legend đề cập là phối hợp với tỉnh Đắk Lắk trong các hoạt động phát triển hệ sinh thái văn hóa cà phê. Doanh nghiệp đồng hành với địa phương trong quá trình xây dựng hồ sơ "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk", hướng tới ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cùng với đó là kế hoạch xây dựng Học viện Cà phê, gắn với chiến lược "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới" giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 của tỉnh Đắk Lắk. Trung Nguyên Legend cũng đã ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM về phối hợp triển khai chuyên ngành đào tạo "Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo", hướng tới nghiên cứu, đào tạo và trao truyền các giá trị văn hóa cà phê.

Những hoạt động này cho thấy câu chuyện cà phê đang được tiếp cận trên nhiều phương diện, từ sản xuất, kinh doanh đến nghiên cứu, đào tạo và bảo tồn tri thức bản địa. Trong đó, việc xác định cộng đồng chủ thể, những người trực tiếp trồng, chế biến và duy trì các tập quán liên quan đến cà phê, có ý nghĩa quan trọng đối với tính bền vững của quá trình bảo tồn di sản.

Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột

Đặt trong bối cảnh Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036", sự hiện diện của Thiền Cà phê tại trụ sở Liên Hợp Quốc cũng gợi mở một cách tiếp cận về ngoại giao văn hóa: sử dụng những thực hành văn hóa gần gũi trong đời sống làm điểm khởi đầu cho đối thoại và giao lưu giữa các cộng đồng.

Việc Thiền Cà phê được giới thiệu tại LHQ vì thế có thể xem là một hoạt động quảng bá văn hóa đáng chú ý. Giá trị lâu dài của hành trình này sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối giữa quảng bá quốc tế với nghiên cứu, bảo tồn và sự tham gia thực chất của cộng đồng trong nước.