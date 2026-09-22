Thiên An: 'Tôi xin khép lại ồn ào trong quá khứ'

Phiên tòa xét xử vụ án dân sự Tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An diễn ra sáng 22/9 tại TP.HCM. HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện xác nhận ông Tuấn là cha đẻ của bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) và có các quyền, nghĩa vụ của người cha với cháu Đ. theo Luật hôn nhân và gia đình.

Sau phiên tòa, Thiên An chia sẻ tôn trọng phán quyết của tòa và mong muốn khép lại vụ việc.

Theo Thiên An, thời gian qua, cô không cấm cản hay không hỗ trợ gia đình Jack thăm con. Thiên An nói cô cũng thiện chí khi đối phương yêu cầu xét nghiệm DNA. Diễn viên chia sẻ chưa từng đổi số điện thoại, nên nếu Jack muốn thăm con có thể liên lạc.

Thiên An lên tiếng sau phiên tòa sáng 22/9. Ảnh: FBNV.

Sau đó, Thiên An gửi lời xin lỗi công chúng. Cô chia sẻ: “Chuyện người lớn kết thúc thế nào, Sol cũng sẽ được bảo vệ theo cách tốt nhất trong khả năng tôi có thể làm. Về những chuyện ồn ào trong quá khứ, tôi xin được phép khép lại. Xin lỗi mọi người vì những ồn ào tiêu cực tôi đã gây ra”. Cuối cùng, Thiên An hy vọng con gái được sống bình an, không bị điều tiếng săm soi.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, phía Jack yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021, tên ở nhà là Sol) là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời yêu cầu bị đơn không được ngăn cấm mình thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Phía Thiên An sau đó có bản khai gửi tòa án, không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998, ngụ TP.HCM). Tuy nhiên, hôm đó, Jack vắng mặt.

Trong bài đăng tối cùng ngày, đại diện truyền thông của Jack giải thích việc nam ca sĩ vắng mặt tại phiên tòa là lý do sức khỏe. Ngoài ra, nội dung bài viết cho biết Jack là người khởi kiện, đề nghị tòa án xác định quan hệ cha con. Mong muốn của Jack là được công nhận quan hệ cha con về mặt pháp lý, được thăm nom, chăm sóc và có trách nhiệm với con.

Jack (sinh năm 1997) hoạt động với vai trò ca sĩ. Thiên An, sinh năm 1998, hiện là diễn viên.