Thiên Ân: 'Tôi thay đổi khi quen Kỳ Duyên'

Ngay khi gặp phóng viên, câu đầu tiên Thiên Ân hỏi: “Bạn thấy phim sao, có tốt không? Tôi áp lực quá, không ngủ được”.

Nữ diễn viên cho biết dù là dự án thứ 4, Án mạng karaoke khiến cô căng thẳng, lo lắng nhiều nhất, kể từ thời điểm phim bắt đầu bấm máy đến ngày chính thức ra rạp.

“Sau buổi công chiếu, tôi dành cả đêm để lướt mạng xã hội, đọc từng bình luận, chia sẻ của mọi người. May mắn là trong 100 bình luận, bài viết, có khoảng 70 nhận xét khen. Mọi người cũng dành những lời khen, động viên cho diễn xuất của tôi trong bộ phim này”, Thiên Ân hồ hởi, nói.

'Biết ơn khi mọi người đã nhìn nhận tôi là diễn viên'

- Tại sao chị phải lo lắng, căng thẳng đến vậy?

Thực sự trong quá trình quay, đây không phải một bộ phim quá khó để tôi thử sức, chinh phục. Nhưng về độ căng thẳng, chắc chắn đây là bộ phim áp lực nhất, có thể còn hơn cả bộ phim đầu tiên tôi ra mắt vài năm trước.

Bởi Án mạng karaoke là một thể loại rất mới. Trước đó, mọi người cũng đã quen nhìn tôi với hình ảnh nhẹ nhàng, nội tâm trong các dự án tình cảm, tâm lý. Bây giờ, tôi lại góp mặt ở một bộ phim trinh thám, hài, giật gân và có một chút kinh dị.

Tôi không biết mình có thực sự ‘all in’ cho bộ phim lần này hay không hoặc để khán giả nhìn thấy được bản thân trong một nhân vật thật sự mới mẻ, khác biệt.

Nên lúc phim ra, tôi cũng sợ mọi người không thỏa mãn lắm.

- Những áp lực đó đã được giải tỏa chưa, khi 'Án mạng karaoke' ra mắt và doanh thu hiện ở top 1 phòng vé?

Tôi nghĩ sẽ tự mua vé đi xem lại một lần nữa để đánh giá công tâm hơn. Hôm công chiếu, khi xem cùng mọi người trong rạp, gồm anh chị em đồng nghiệp, báo chí, truyền thông, không khí dĩ nhiên sẽ rất khác.

Nhưng khi ngồi xem lại một mình, tôi có thể chiêm nghiệm, kỹ lưỡng hơn về chi tiết, cách bản thân diễn xuất, mạch phim hay tiết tấu phim.

Tạm thời, tôi thấy khá thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Những cảnh hài, tôi thấy mọi người cười khá nhiều. Tôi nghĩ chắc mình cũng có tiềm năng đóng phim hài (Cười).

Mấy hôm nay, tôi lên mạng xã hội và theo dõi báo chí để đọc từng bình luận, chia sẻ của mọi người về dự án. May mắn là trong 100 bình luận, bài viết, có khoảng 70 nhận xét khen. Mọi người cũng dành những lời động viên cho diễn xuất của tôi trong bộ phim này.

Nhưng cũng có một vài người cảm thấy phim không hợp gu hoặc cảm giác cú twist hơi dễ đoán, chưa làm người ta đủ rối trí, cần độ 'hack não' cao hơn nữa đối với thể loại trinh thám chẳng hạn.

- Trong 100 bình luận kể trên, chị quan tâm hơn ở 70 bài khen hay 30 lời chê?

Bình luận gì đập vào mắt đầu tiên thì tôi đọc (Cười).

Đùa chứ, tôi thường sẽ quan tâm 70 lời khen hơn. Nhưng với những lời chê, tôi cũng để tâm để biết đâu là nhận xét trung lập, góp ý, chia sẻ về bộ phim, dự án, đâu là chỉ trích, tấn công. Từ đó, tôi biết cách chắt lọc thông tin tốt nhất và không để mình sa đà vào những tranh luận trái chiều trên mạng.

Nhưng có một điều tôi nhận ra là mọi người đã bắt đầu dần quen với việc tôi đi đóng phim rồi.

Khán giả không còn quá nhiều định kiến về chuyện tôi là hoa hậu làm diễn viên nữa. Trước đây, mọi người vẫn có thành kiến với chuyện đó, còn bây giờ đã cởi mở hơn.

Đó cũng là một may mắn của tôi và bản thân thực sự cảm thấy biết ơn. Bởi thành công từ hai bộ phim trước khiến công chúng có cái nhìn cởi mở hơn với tôi. Mọi người bắt đầu đón nhận phim và chờ đợi các dự án tiếp theo của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc.

Số phận phim là trách nhiệm của diễn viên

- Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, chị có tới hai phim doanh thu đều trên trăm tỷ đồng. Nhìn lại, chị có thấy bản thân quá may mắn dù diễn xuất chưa thực sự nổi bật và đài từ hạn chế?

Thật ra, tôi không may mắn như mọi người nghĩ. Tôi cũng đi casting rất nhiều lần và rớt kha khá.

Với những kịch bản hay, ấn tượng, tôi sẵn sàng đi casting. Nếu không may, các nhà sản xuất không chọn tôi vì chưa phù hợp với nhân vật thì thôi, không sao cả. Ngược lại, có những dự án mời nhưng bản thân cảm thấy không đủ năng lực hoặc sự phù hợp, tôi sẽ xin phép từ chối.

Điều này không xuất phát từ đặc quyền hay gì khác. Quan trọng là bản thân có cảm thấy đủ tự tin hoặc hòa hợp nhân vật để diễn tốt nhất có thể hay không.

Tôi không thể nhận tất cả thể loại kịch bản, từ kinh dị, giật gân, tình cảm gia đình đến hành động chẳng hạn, trong khi bản thân chưa đủ năng lực. Nếu làm không tốt, tình huống xảy đến sẽ rất tệ đối với tôi và cả bộ phim nữa.

Mỗi bộ phim, tôi xem như một hạt giống để ươm mầm. Đến khi thu hoạch, nếu tôi nhận về những quả không giống những gì bản thân kỳ vọng, điều đó rất đáng buồn. Số phận của một dự án, kết quả doanh thu không chỉ là trách nhiệm của nhà sản xuất, đoàn phim mà còn liên quan tới bản thân diễn viên nữa.

- 'Án mạng karaoke' có thể là phép thử để kiểm chứng chị. Nếu thành công, chị lập 'hat trick', ngược lại, đây là bước lùi. Vì sao chị không chọn con đường dễ hơn, với những đạo diễn tên tuổi, thể loại sở trường, mà lại mạo hiểm với dự án trinh thám, kinh dị cùng một nhà làm phim đầu tay?

- Tôi nghĩ phải cho bản thân cơ hội để thử. Nếu không thử một thể loại mới, tôi sẽ không biết năng lực diễn xuất của mình tới đâu, có đa dạng hay không.

Với Án mạng karaoke, tôi muốn cho khán giả nhìn thấy một màu sắc hoàn toàn khác của bản thân. Chỉ trong một năm, tôi có hai phim là Hẹn em ngày nhật thực và dự án này, với các nhân vật hoàn toàn đối lập. Nếu mọi người thấy hai vai diễn gồm Ân và Tâm không còn bất cứ sự tương đồng hay na ná nào, tôi đã thành công.

Việc chọn đạo diễn đầu tay không hẳn là mạo hiểm, mà là sự hợp tác, trao cho nhau niềm tin. Bây giờ, các anh chị đạo diễn đều bắt đầu có những ấp ủ, dự định lớn. Muốn nền điện ảnh ngày càng phát triển, thực sự phải có những người mới như vậy để tạo ra những bộ phim đa dạng, nhiều màu sắc.

- Nói vậy, chị đã hài lòng với vai diễn lần này. Ngay cả khi, nhiều hành động và lời nói của nhân vật Tâm bị nhận xét là "chưa hoàn toàn đúng với công việc của một phóng viên điều tra"?

Tôi muốn nói rõ để khán giả biết là ở bộ phim này, Tâm rơi vào một tình cảnh có một vụ án trên núi, buộc cô ấy phải trở thành 'thám tử' để tìm ra hung thủ cuối cùng. Trước đó, nhân vật này có background là một phóng viên. Và Tâm có lý do rất lớn để gạt bỏ tất cả, lên núi để chữa lành.

Trên phim, mọi người vẫn chưa nhìn thấy nhiều về nghiệp vụ cũng như nghề nghiệp trước đó của Tâm. Cô ấy không phải thám tử chuyên nghiệp như những nhân vật thường quen trong các câu chuyện điều tra phá án, nên không thể giải mọi thứ một cách quá chuyên nghiệp. Mọi người có thể nhìn thấy Tâm sẽ có những suy luận sai.

Đến khi phát hiện ra: 'À, mình đã sai', cô ấy phải làm lại từ đầu. Câu chuyện trong phim chỉ gói gọn ở đó.

Còn ngành nghề, sự nghiệp của Tâm với tư cách một phóng viên điều tra vẫn chưa được khai thác hoàn toàn đầy đủ.

Thời điểm đóng Án mạng karaoke, tôi chưa phải đào quá sâu về nghề báo, phóng viên hay những kiến thức mang tính học thuật của ngành nghề đặc thù mà Tâm đang làm. Nhưng chắc chắn, nếu may mắn phim có phần hai, tôi sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, chuyên tâm hơn để trở thành một phóng viên điều tra thuyết phục được khán giả.

'Tôi thay đổi nhiều khi quen chị Kỳ Duyên'

- Sự thay đổi là điều dễ dàng nhận ra ở chị. Bây giờ, khi xuất hiện ở những sự kiện, chị phủ hàng hiệu trên người, cuộc sống cũng sang chảnh hơn trước. Từ góc độ cá nhân, chị có thấy mình khác?

Thật ra, đến bây giờ, tôi cũng đăng quang hoa hậu 4 năm rồi. Bản thân tôi cũng lao động rất vất vả và hiện tại, tôi đã có thể tự thưởng cho mình những đồ hiệu nhất định. Bên cạnh đó, tôi được nhiều nhãn hàng tặng đồ này kia nữa, không phải tất cả đều tự mua. Tất cả mọi thứ đều là thành quả và tôi nghĩ mình xứng đáng có được.

- Nhưng với những khán giả yêu sự chân chất, giản dị của chị từ ngày đầu, chắc hẳn sẽ có phản ứng, ý kiến trái chiều. Chị đón nhận ra sao?

Dĩ nhiên đôi khi, tôi cũng gặp một vài bình luận rằng mọi người chưa quen với hình ảnh chất phác, hiền hòa như hồi trước. Hoặc khán giả nói tôi không còn ngây thơ như 4 năm trước nữa.

Nhưng thực sự khi làm việc trong môi trường này, tâm thế của tôi là phải phấn đấu rất nhiều để đạt được những cột mốc lớn hơn. Tôi đặt ra các mục tiêu và nỗ lực để vươn tới. Còn con người, tính cách của tôi vẫn như vậy, từ cách cư xử đến hành động, quan điểm sống.

Nếu có sự thay đổi nào đó, có chăng là xuất phát từ sự khó tính trong công việc, để hoàn thiện qua từng dự án. Tôi nghĩ trên thế giới này, không có một ngôi sao lớn nào ở đỉnh vinh quang mà người ta dễ tính hay cứ mãi là con người như vậy cả.

Sau một hành trình, tôi luôn quay lại và nhìn xem: 'À, như vậy có quá nhanh hay không hay đã phù hợp rồi'. Tôi luôn dặn bản thân phải khiêm nhường và khiêm tốn.

Khi có sự khiêm nhường và hiểu rằng mình thực sự không là ai, không phải cái rốn của vũ trụ, không phải trung tâm hay một điều gì quá lớn lao, tôi sẽ tự biết cách kìm bản thân lại để không đi quá xa hoặc bị cuốn quá nhiều vào guồng xoáy đó.

- Có lúc chị cũng mất kiểm soát và "xù lông" để đối đáp với các tài khoản mạng. Người ta nghĩ rằng chị không hiền như những gì thể hiện trước đó?

- Nhiều khi số tôi cũng thị phi, tùm lum tùm la. Cũng có nhiều sự việc, tôi bị hiểu lầm dẫn đến tranh cãi không đáng có. Mọi người đôi khi chỉ nhìn một góc trên mạng xã hội, mà đó chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ sự việc.

Thông thường, tôi không phải kiểu người hay lên tiếng quá nhiều trên mạng xã hội nhưng luôn có những động thái để bảo vệ bản thân.

Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, tôi tự hình thành cho mình một cơ chế bảo vệ bản thân. Điều đó giúp tôi có sự an toàn. Ở xã hội hiện tại, tôi nghĩ ai cũng thực sự cần đề phòng với nhiều trường hợp, rủi ro khác nhau.

- Nếu nói chị thay đổi từ lúc gắn bó với Kỳ Duyên, liệu có đúng?

Từ lúc ở bên cạnh chị Duyên, tôi học được rất nhiều. Đó cũng là giai đoạn tôi thấy mình thay đổi nhiều nhất, từ ngoại hình cho đến việc nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người xung quanh. Mọi người thực sự rất yêu thương cả hai.

May mắn nhất của người nghệ sĩ là có khán giả và những người yêu thương mình thật lòng. Họ luôn ở bên cạnh, đồng hành qua từng cột mốc trong sự nghiệp.

Tôi và chị Duyên hiện tại cùng chung một ngành nghề, chung xuất phát điểm là từ hoa hậu đi đóng phim. Cả hai có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Vì vậy, người này sẽ dùng điểm mạnh của cá nhân để bù đắp cho người còn lại. Kể từ khi gặp gỡ và gắn bó chị Duyên, tôi thay đổi hoàn toàn mindset, ngoại hình đến kiến thức, nhất là ở lĩnh vực diễn xuất.

- Đâu là thời điểm khó khăn nhất của cả hai trong vài năm qua?

Nhiều lắm. Nhưng mọi việc đã qua lâu rồi nên tôi không muốn kể lại.

- Vậy đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của chị và Kỳ Duyên?

Đúng rồi. (Cười).

- Nguyên tắc quan trọng nhất mà cả hai đặt ra khi đồng hành?

Dĩ nhiên trong cuộc sống, công việc, ai cũng sẽ không tránh khỏi khó khăn hay căng thẳng. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng bao dung, nhún nhường nhau trong từng sự việc.

Không thể khi có chuyện gì đó xảy ra, cả hai đều căng thẳng với nhau, bởi như vậy sẽ rất khó để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Tôi là người rất dễ chịu trong cuộc sống. Tôi chỉ khó tính với những điều mà bản thân thật sự cảm thấy không phù hợp. Còn lại, tôi thuộc kiểu phụ nữ 'sao cũng được' và chịu khó lắng nghe người còn lại.

Tâm An